Denuncian fraude millonario en Nuevo León: Hermanas ofrecían ganancias estratosféricas en tandas

Un grupo de personas se reunieron a las afueras del Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León, para denunciar un fraude millonario por medio de tandas. ¿Cómo operaban estas presuntas estafadoras y cuántas personas resultaron afectadas?

Más de 200 personas denuncian fraude millonario en NL

Más de 200 personas resultaron estafadas por dos mujeres identificadas como Kelly y Abril, quienes les ofrecían integrarse a tandas de números únicos, prometiendo que lo que invirtieran se les podría regresar el doble.

“En ningún momento ella me dijo que eran pirámide. Muchos sí recibían, pero era con el afán de volver a invertir, y yo ahorita, se suponía, que ya era fecha que iba a recibir los 600 mil pesos y en realidad, mi dinero neto eran 300 mil”, explicó Alejandra, víctima de la estafa.

Es así como personas, tanto de Nuevo León, como de otros estados, confiaron en las hermanas, depositando cifras extremas de dinero, donde la más alta alcanzaron los 700 mil pesos; sin embargo, a la hora de la devolución, dejaron de contestar.

“Yo le invertí 50 mil, me había dicho que me iba a regresar 90, pero, pues nada”, declaró Tania, otra de las afectadas por estafa.

Sólo recibieron respuestas negativas y amenazas

Ante esto, las víctimas decidieron contactar a la madre de las jóvenes, e incluso acudir a su domicilio; sin embargo, las respuestas eran negativas.

Al intentar llegar al domicilio, aparentemente, por medio de armas de fuego, se les pedía que se retiraran.

“Decía que no sabía y me eliminó, decidió ya no contestar. Fue más cómodo para ella, no sé ahorita, no hemos podido ir al domicilio porque han sacado armas”, agregó Alejandra.

Ante esto, los afectados piden a las autoridades realicen las acciones correspondientes, ya que la suma de dinero de estas 200 víctimas rebasa los 8 millones de pesos.

“Que ya no crean, porque, pues, son puras mentiras, son puras estafas para puro beneficio, nada más mente de ellas”, explicó Tania, una víctima más de la estafa.

“Todas nosotras, literalmente, tenemos miedo por nuestra seguridad, y por cualquier cosa que nos llegara pasar, pues las hacemos responsables a ellas tres”, sentenció Susana.

