Se prevén 38 eventos que afectarán la capital HOY 8 de octubre 2025: Marchas CDMX EN VIVO

La alcaldía Cuauhtémoc será el foco de diversas reuniones. A las 09:30 horas, la Unión de Profesionistas en Pro del Bienestar Animal se congregarán en el Congreso de la Ciudad de México. El mitin, denominado “¡Los animales no son cosas!”, es una protesta en contra de una iniciativa de reforma que busca modificar varias disposiciones de la “Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México”.

Más tarde, el Colectivo “La Comuna 4:20” realizará dos reuniones en distintos puntos. A las 10:00 horas se concentrarán primero en el Congreso de la Ciudad de México, y a las 12:00 horas se reunirán en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos y en el Jardín Luis Pasteur. Su propósito es solicitar lugares de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político. Buscan visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer su presencia comunitaria ante los legisladores de la Ciudad de México.

Finalmente, a las 20:00 horas, la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, Capítulo México, se concentrará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta reunión es en apoyo a las comunidades zapatistas del “Caracol 8”, en el estado de Chiapas, las cuales han sufrido ataques armados, casas quemadas y desplazamientos forzados.