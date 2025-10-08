Se prevén 38 eventos que afectarán la capital HOY 8 de octubre 2025: Marchas CDMX EN VIVO
Sigue nuestro minuto a minuto con la información sobre afectaciones en las calles, así como marchas CDMX para este 8 de octubre; aquí las alternativas viales.
Si planeas realizar actividades hoy, miércoles 8 de octubre de 2025, debes tomar precauciones. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha emitido un aviso sobre las concentraciones, rodadas ciclistas, marchas CDMX y eventos que se tienen registrados para esta jornada en la capital. Es esencial conocer esta información para evitar contratiempos y poder planear tus trayectos con tiempo.
Las autoridades capitalinas esperan un total de 38 actividades, distribuidas en 12 concentraciones, 14 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento a lo largo del día.
A diferencia de otras ocasiones, no se han registrado marchas para este miércoles, pero las reuniones de manifestantes y los recorridos ciclistas podrían afectar la circulación en varios puntos de la capital del país.
#BuenAvance lleva Eje Central de Fray Servando Teresa de Mier hacia Plaza Garibaldi. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/fVvkdTu0M7— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 8, 2025
EN VIVO
Concentración en el Centro de la CDMX
Toma en cuenta que hay una concentración en el Centro de la CDMX sobre Venustiano Carranza y Pino Suárez.
⚠️Concentración sobre Venustiano Carranza y Pino Suárez, colonia Centro, @AlcCuauhtemocMx.#MovilidadCDMX #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad— C5 CDMX (@C5_CDMX) October 8, 2025
Rodada ciclista en la CDMX HOY
En la Alcaldía Coyoacán se ha programado una rodada ciclista. A las 19:30 horas, el grupo “Coapitas Bikers” iniciará su recorrido desde la Alameda Sur con destino al Segundo Piso de Periférico.
Este desplazamiento podría impactar el tránsito en las avenidas del sur de la ciudad. Se recomienda a la población tomar las debidas precauciones y estar al tanto de los avisos de las autoridades.
Concentraciones en Cuauhtémoc
La alcaldía Cuauhtémoc será el foco de diversas reuniones. A las 09:30 horas, la Unión de Profesionistas en Pro del Bienestar Animal se congregarán en el Congreso de la Ciudad de México. El mitin, denominado “¡Los animales no son cosas!”, es una protesta en contra de una iniciativa de reforma que busca modificar varias disposiciones de la “Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México”.
Más tarde, el Colectivo “La Comuna 4:20” realizará dos reuniones en distintos puntos. A las 10:00 horas se concentrarán primero en el Congreso de la Ciudad de México, y a las 12:00 horas se reunirán en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos y en el Jardín Luis Pasteur. Su propósito es solicitar lugares de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político. Buscan visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer su presencia comunitaria ante los legisladores de la Ciudad de México.
Finalmente, a las 20:00 horas, la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, Capítulo México, se concentrará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta reunión es en apoyo a las comunidades zapatistas del “Caracol 8”, en el estado de Chiapas, las cuales han sufrido ataques armados, casas quemadas y desplazamientos forzados.