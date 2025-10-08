Se desata balacera en la colonia Peralvillo; policías son agredidos, disparan y capturan a líder roba-autos

Una persecución y balacera en la colonia Peralvillo, de alcaldía Cuauhtémoc, culminó con un presunto ladrón de autos detenido y otro prófugo. El enfrentamiento se desató cuando policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) intentaron detener un vehículo que había sido utilizado como “muro” en robos anteriores y fueron recibidos a balazos.

El detenido, un exconvicto de 29 años, está presuntamente vinculado a una célula delictiva dedicada al robo de vehículos en la zona poniente de la capital. Fue identificado como “El Kisifur”, posible líder en el robo de autos de la zona.

La confrontación fue el resultado de una investigación en curso. Agentes de la Policía de la CDMX daban seguimiento al robo de un vehículo y una motocicleta ocurrido el pasado 15 de septiembre en la alcaldía Álvaro Obregón. Durante las indagatorias, identificaron un auto color blanco que presuntamente sirvió como “muro” (vehículo de protección y escape) en esos atracos.

¿Qué pasó en Juventino Rosas, en la colonia Peralvillo? Así fue la balacera

Fue este vehículo el que los oficiales ubicaron circulando en el cruce de las calles Juventino Rosas y Ricardo Bell, en la colonia Peralvillo, durante la tarde de este martes 8 de octubre.

Al marcarle el alto, el conductor del auto sospechoso aceleró para intentar huir. Simultáneamente, el copiloto sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra los policías.

Al ver en riesgo su vida, los oficiales repelieron la agresión, desatándose un enfrentamiento. La persecución terminó cuando el vehículo de los sospechosos se impactó contra otro auto. Tras el choque, el copiloto que realizó los disparos logró bajar y escapar corriendo.

#AlMomento | Intensa movilización de policías capitalinos se registra en la colonia Peralvillo, @AlcCuauhtemocMx, tras el reporte de un hombre herido por proyectil de arma de fuego. Las autoridades acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones.



Vía: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/W8l3PfsGjf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 7, 2025

Capturan a ladrón herido y buscan a célula de atracadores en CDMX

En el lugar del choque, los policías detuvieron al conductor, un hombre de 29 años, quien presentaba una herida leve por esquirla en la espalda que no requirió hospitalización. En su poder se encontraron 20 dosis de presunta marihuana.

Un cruce de información reveló que el detenido ya cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario en 2019 por el delito de Robo calificado. Las indagatorias lo vinculan a una célula delictiva dedicada al robo de vehículos en la zona poniente, de la cual otro integrante ya había sido detenido el pasado 3 de octubre.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que los oficiales que participaron en el tiroteo rindieron su declaración, como marca el protocolo.