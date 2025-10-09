En el municipio de Tultitlán, una mujer fue asesinada al interior de un inmueble. La persona responsable de este homicidio fue su propia amiga, quien ahora pasará sus días en una cárcel en el Estado de México (Edomex).

Ha pasado un año de aquel crimen, el cual se perpetró en conjunto con otra persona, en octubre de 2024, al interior de una vivienda ubicada en la colonia La Isla, hechos por los que Karina Osorio Caballero, amiga de la víctima, fue sentenciada.

Imponen multa a mujer por el homicidio de su amiga en 2024

La Fiscalía del Estado de México tomó conocimiento de los hechos e inició la investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado y tras reunir los datos de prueba suficientes, solicitó a un juez otorgar una orden de aprehensión en contra de la implicada.

El mandamiento judicial fue otorgado y cumplimentado en octubre del año pasado, en acción conjunta en la que participaron elementos de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (SSPC) y Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

La implicada fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán en Tlalnepantla, más conocido como el penal de Barrientos.

Un juez, luego de revisar las pruebas aportadas por el Ministerio Público y tras proceso legal, le dictó 50 años de prisión, además le fijó multa de 304 mil 424 pesos y 545 mil 156 pesos como reparación del daño, en tanto que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

Condenan a mujer por homicidio de amiga en Tultitlán

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que por este caso, obtuvo sentencia de condena de 50 años de prisión contra Karina Osorio Caballero, por ser responsable del delito de homicidio calificado en agravio de una mujer quien era su amiga.

El homicidio ocurrió el 19 de octubre de 2024, en una casa donde tanto la víctima como Karina y otra persona convivían, no obstante, iniciaron una discusión. La sentenciada y su cómplice golpearon a la mujer y la atacaron con un objeto punzocortante, causando su muerte, para luego huir del lugar.