VIDEO: ¡Alerta en la UNAM! Personas externas a la Facultad de Derecho intentan tomar las instalaciones

Un grupo de personas encapuchadas intentó ingresar y tomar las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la noche del miércoles 8 de octubre.

El intento provocó un enfrentamiento entre los intrusos, el personal administrativo y algunos alumnos, quienes se opusieron al ingreso forzado en los accesos del plantel.

Intento de toma de instalaciones surge tras votación sobre actividades académicas

Los hechos ocurren un día después de que la comunidad estudiantil realizara una consulta interna para decidir si se suspendían las actividades académicas.

El resultado del ejercicio fue mayoritariamente en contra de la suspensión, con 2 mil 681 votos, supervisados por el notario público número 2323 de la Ciudad de México.

Previo a estos hechos, el pasado lunes se llevó a cabo una mesa de diálogo entre autoridades de la facultad y representantes estudiantiles, en la que se revisaron pliegos petitorios y se acordó un seguimiento en un plazo de 15 días para evaluar avances en el cumplimiento de las demandas planteadas.

En un comunicado, la Facultad reafirmó su compromiso con “el diálogo abierto y el respeto a las expresiones de quienes integran su comunidad”, siempre que estas se realicen de manera libre y plural.

VIDEO: Intentan tomar instalaciones de la Facultad de Derecho de la UNAM

De acuerdo con mensajes compartidos por la comunidad estudiantil en redes sociales y grupos de mensajería, directivos y personal administrativo habrían restringido la salida y comunicación de algunos alumnos que se encontraban convocando a asamblea.

Diversos videos publicados en redes muestran a jóvenes intentando abrir las rejas del plantel sin éxito, mientras circulaban alertas sobre que se estaba limitando el acceso a internet dentro de la facultad; los comentarios por parte de estudiantes no se hicieron esperar al asegurar que fue parte del bloque negro.

Además, integrantes del alumnado denunciaron el uso de grupos de choque y filtración de información de contacto de estudiantes en redes, así como alteraciones en el conteo de votos de la consulta interna.