Otra tragedia en la CDMX: Hombre cae desde un sexto piso y muere en la colonia Morelos

Un hombre perdió la vida la mañana de este miércoles tras caer desde el sexto piso de un edificio ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y la calle Francisco González Bocanegra, en la colonia Morelos de la Ciudad de México (CDMX).

La zona se encuentra resguardada por elementos de la policía capitalina y peritos especializados de la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX), pues se investiga si la caída fue un accidente o un acto intencional. Por otro lado, la movilización de los servicios de emergencia ha generado expectación en la zona.

¿Qué pasó en la colonia Morelos? Así fue el incidente en la CDMX

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en las primeras horas de la mañana en el edificio que se encuentra en la citada esquina. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) tras recibir el reporte de una persona sin vida en la vía pública.

La principal interrogante para las autoridades es determinar las circunstancias que rodearon la caída. La policía capitalina ya acordonó el área y se encuentra en espera de la llegada de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Serán los agentes de investigación y los servicios periciales quienes recaben las pruebas y testimonios necesarios para establecer si el hombre se arrojó voluntariamente o si cayó de manera accidental desde el sexto piso del inmueble.

La policía investiga la #caída de una persona desde el sexto piso de un #edificio en el cruce de Reforma y Bocanegra, colonia Morelos, alcaldía #Cuauhtémoc.



Se indaga si fue un accidente o un acto intencional.



Otra tragedia similar en CDMX e menos de una semana:

En cuanto se confirmó la noticia, de inmediato se recordó un caso similar ocurrido apenas el pasado viernes 3 de octubre, cuando un padre y un hijo cayeron desde la azotea de un edificio en la colonia Narvarte, de la alcaldía Benito Juárez.

Las dos víctimas fueron trasladadas de emergencia a hospitales de la CDMX, todavía con signos vitales; sin embargo, el caso retumbó en la zona debido a lo impactante del incidente, el cual también está siendo investigado, ya que se desconoce con certeza la causa de la caída.

