Detienen a pasajeros de avión privado con armas, drogas y dinero en efectivo en aeropuerto de Quintana Roo

En el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, las autoridades detienen a tres personas que transportaban un arsenal de alto poder y una gran cantidad de drogas y dinero en efectivo, ocultas en un avión particular privado de Guadalajara, Jalisco.

La detención ocurrió durante una inspección de seguridad en la zona de aterrizaje, cuando el personal realizó una revisión del equipaje de los pasajeros.

¿Qué encontraron dentro del avión privado que venía de Jalisco?

En el interior del avión encontraron varios objetos que llamaron la atención de las autoridades:



Un fusil de asalto calibre 7.62 mm

3,300 cartuchos útiles

50 cargadores

Un cargador de tambor

Cinco cintas eslabonadas con 100 cartuchos calibre 5.56 mm

32 bolsas con aproximadamente 39 kilogramos de narcótico

Dinero en efectivo que aún está pendiente de contabilizar

En el Aeropuerto Internacional de Cancún, #QuintanaRoo, personal de la #GuardiaNacional, que realizaba inspecciones de seguridad y prevención del delito en el área de aterrizaje, tuvo contacto con tres pasajeros de un avión particular proveniente de Guadalajara, #Jalisco en el… pic.twitter.com/DrfjN4nmuA — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) October 9, 2025

Los tres detenidos fueron registrados en el Registro Nacional de Detenciones. El armamento, la droga y las personas quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal en Quintana Roo, donde continuarán las investigaciones para determinar el peso exacto y tipo de droga, así como para esclarecer el caso.

Cae miembro de “Los Chapitos” en Sinaloa

Otro golpe al narcotráfico se realizó por partee de las Fuerzas federales detuvieron en Sinaloa a Filiberto “N”, presunto integrante de esta facción del Cártel de Sinaloa, y aseguraron un arsenal de guerra que incluía una camioneta con blindaje artesanal clonada como vehículo del Ejército Mexicano y 42 artefactos explosivos improvisados.

El operativo, se realizó en la zona de Jesús María y Carboneras, de acuerdo con el comunicado oficial, la captura y los aseguramientos fueron el resultado de acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, incluyendo a la Marina, el Ejército (Defensa), la Guardia Nacional y la FGR.

#Sinaloa | Capturaron a Filiberto, un presunto integrante de #LosChapitos, a quien le aseguraron cuatro camionetas con blindaje artesanal, entre las que estaba una unidad falsa del Ejército Mexicano



El detenido estaba en inmediaciones de los poblados Jesús María y Carboneras.… pic.twitter.com/tv1KAg6EmX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 7, 2025

Durante recorridos de vigilancia en la zona serrana al norte de Culiacán, las fuerzas federales realizaron los hallazgos en dos eventos distintos pero relacionados.

La región de Jesús María es ampliamente conocida por ser un refugio y centro de operaciones de la facción de “Los Chapitos”.