Rechaza juez descongelar cuentas de diputada morenista Hilda Araceli Brown

Un juez federal negó descongelar las cuentas de la diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, al ser señalada por el gobierno estadounidense de tener vínculos con el grupo delictivo denominado “La Mayiza”.

En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó congelar sus cuentas bancarias y busca echar abajo esa determinación a través de una amparo.

Sin embargo, el juzgador con sede en Baja California, determinó que no acreditó con documentos ser la titular de las cuentas por lo que mientras tanto seguirán bloqueadas.

‘Narcoguerra’ en Sinaloa ‘apaga diversión’ por pelea entre La Chapiza y La Mayiza

Juez niega amparo a diputada morenista

Fue Marco Antonio Arreola Herrera, juez Décimo de Distrito con residencia en Baja California, quien negó conceder una suspensión provisional solicitada por la diputada.

Con ese trámite, la legisladora federal pretendía que se ordenara a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) ser eliminada de la lista de personas bloqueadas por el organismo.

La UIF solicitó el bloqueo de las cuentas bancarias de la legisladora morenista porque, el 18 de septiembre pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una alerta en la que anunciava sanciones financieras a personas y empresas relacionadas, presuntamente, con el Cártel de Sinaloa.