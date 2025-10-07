¡Derrumbe en Madrid! Durante la mañana de este martes, la capital española vivió momentos de pánico luego del derrumbe parcial de un edificio residencial, que dejó al menos a cuatro personas como desaparecidos, según confirmó la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz.

Equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda entre los escombros, mientras las autoridades investigan las causas del siniestro que se registró en un inmueble ubicado en el distrito de Salamanca, una de las zonas más concurridas y céntricas de la capital española.

Tras solicitud desde #SUMMA112 uno de nuestros #SVB permanece en preventivo, con el resto de servicios de emergencia, por el derrumbe producido en la Calle Hileras, #Madrid#ASEM112 pic.twitter.com/aSdiBStdhx — Emergencias CREM (@emergenciasCREM) October 7, 2025

Colapso edificio hoy: De acuerdo con los reportes del Ayuntamiento de Madrid, parte de la estructura del edificio cedió repentinamente, provocando el derrumbe de varios pisos y atrapando a varias personas en su interior. Vecinos de la zona reportaron haber escuchado un fuerte estruendo, seguido de una nube de polvo que cubrió parte de la calle: “El suelo tembló, parecía una explosión”, relató un testigo a medios locales.

Despliegan operativo de rescate masivo tras derrumbe de edificio en Madrid

El Cuerpo de Bomberos de Madrid, junto con personal de la Policía Municipal y del Samur-Protección Civil, desplegó un amplio operativo para localizar a las personas desaparecidas y asegurar la zona ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

Hasta el momento, se ha confirmado que cuatro personas permanecen como desaparecidos tras este accidente edificio Salamanca, mientras que otras resultaron con heridas leves y fueron atendidas en el lugar. Los equipos de rescate trabajan intensamente, además de que son apoyados con perros rastreadores, además de maquinaria especializada para remover los restos del edificio con extremo cuidado.

El #SUMMA112 ha desplegado en el derrumbamiento de



📍Calle Hileras de #Madrid



2 UVIS y 3 ambulancias. Trabajan en coordinación con @SAMUR_PC y realizan la coordinación de camas. https://t.co/QJEGrmd0QL pic.twitter.com/enaC1GdSg3 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) October 7, 2025

¿Qué causó el derrumbe parcial del edificio en Salamanca?

Aunque las autoridades aún no han determinado el origen exacto del derrumbe, las primeras hipótesis apuntan a trabajos de remodelación que se realizaban dentro del inmueble. Expertos del Ayuntamiento y de los servicios de inspección técnica de edificios (ITE) evalúan la estructura para descartar fallos de mantenimiento.

El Ayuntamiento de Madrid hizo un llamado a la población para evitar circular por la zona afectada, mientras continúan las labores de rescate. Esta tragedia ha generado conmoción en la capital española, donde los vecinos esperan noticias sobre las personas desaparecidas; ¿deberían reforzarse los controles estructurales en los edificios antiguos de Madrid?