¿"Bono del Viejo Oeste”? Brasil propone premiar a policías que abaten delincuentes

Un estado en Brasil busca otorgar bonos que pueden superar el doble del salario a los policías que, en enfrentamientos, abaten a delincuentes. El “Bono del Viejo Oeste”, como es llamado, quedó aprobado por la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

¿De cuánto es el bono por abatir delincuentes en Río de Janeiro?

El proyecto de ley prevé un aumento de hasta el 150% en el salario de los policías civiles que “neutralizan a los criminales en enfrentamientos”, menciona el documento.

La medida fue aprobada por una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (ALERJ) con 47 votos a favor y 15 en contra.

Voces a favor y en contra del bono por neutralizar delincuentes

Quienes apoyan el proyecto argumentan que la bonificación podría incentivar la actuación policial y aumentar la incautación de armas, además que la definición de “neutralizar” llama a matar a los criminales.

No obstante, los críticos de este bono, como la organización no gubernamental Instituto Fogo Cruzado, señalan que la medida fomenta la letalidad policial y ello constituye un retroceso.

Cabe recordar que el “bono del viejo Oeste” ya existía en Río de Janeiro entre los años 1995 a 1998, pero fue eliminado por la propia Asamblea Legislativa del Estado, ya que justificaron que esta bonificación no ofrecía resultados tangibles para reducir los índices de criminalidad.

Tras la aprobación por parte del legislativo local, el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, debe promulgar la ley o, en caso contrario, vetarla.

