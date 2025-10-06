Una tragedia sucedió en la India debido a que al menos 14 niños murieron después de tomar jarabe para la tos que tenía altas concentraciones de una sustancia que lo volvió tóxico. Las autoridades ya revelaron de qué químico se trata.

El medicamento llamado Coldrif es elaborado por la empresa Sresan Pharmaceuticals. Las autoridades de la India señalan que el dietilenglicol, un solvente, estaba presente en el jarabe en concentraciones peligrosas, lo que terminó con las vidas de los menores en la comunidad de Madya Pradesh.

¿Qué sustancia tenía el jarabe para la tos en India?

El superintendente de policía de la localidad Chhindwara, Ajay Pandey, confirmó que la cantidad de dietilenglicol en el jarabe para la tos superaba ampliamente los límites permitidos, lo que causó las muertes. Además, mencionó que iniciaron una investigación contra el pediatra Praveen Soni, quien atendió y recetó el jarabe a la mayoría de los niños fallecidos, así como contra la empresa fabricante.

Actualmente, ocho niños permanecen hospitalizados en Nagpur y reciben atención constante de un equipo de médicos y autoridades municipales que aseguran cubrir todas sus necesidades. Mientras tanto, autoridades cerraron varias farmacias y sellaron un almacén donde se almacenaba el medicamento en cuestión.

Jarabe para la tos Coldrif bajo investigación oficial en la India; hablan familiares de las víctimas

La policía de Madhya Pradesh acusa formalmente a la empresa Sresan Pharmaceuticals junto al médico responsable. Las autoridades mencionan que la distribución del jarabe en la región continuó a pesar de que ya estaba prohibido en otros estados, provocando una crisis sanitaria.

Prakash Yaduvanshi, padre de uno de los niños fallecidos, relató el calvario de su hijo tras consumir Coldrif: “Tomó el jarabe dos días, empezó a vomitar el 22 de agosto (...) y terminó en seis o siete rondas de diálisis hasta que murió el 1 de septiembre”.

Protestas y exigencias al gobierno indio; no es el primer caso de jarabes para la tos tóxicos

La oposición india, liderada por el partido Congreso, organizó manifestaciones exigiendo respuestas y responsabilidades al gobierno. Los manifestantes cuestionan la falta de control en la venta del medicamento y demandan acciones contra las autoridades encargadas de la supervisión sanitaria en Madhya Pradesh.

Este suceso revive la alerta mundial sobre la calidad de medicamentos en India, tras el caso vinculado al fallecimiento de 70 niños en Gambia en 2022 por jarabes contaminados.

¿Qué es el dietilenglicol y para qué sirve?

El dietilenglicol es un líquido sin color más pesado que el agua. Al tener contacto con él, puede causar irritación en la piel, ojos y membranas mucosas. Puede ser tóxico si es ingerido. Este es usado para elaborar otras sustancias químicas, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Algunos de sus usos son en la industria textil como solvente de tintas, así como en la fabricación de pinturas y en la elaboración de líquidos para frenos y anticongelantes.

