Impactante accidente: desplome de helicóptero médico en autopista de Sacramento | VIDEO

¡Brutal accidente! Un helicóptero médico de la empresa REACH Air Ambulance se estrelló en plena autopista Highway 50, en la ciudad de Sacramento, en California, dejando a sus tres tripulantes gravemente heridos, además de que provocó el cierre total de la vialidad durante horas.

El siniestro ocurrió durante la pasada noche, un poco después de las 7 (hora local), cerca de la calle 59th Street, cuando la aeronave realizaba una operación de vuelo médico en medio de una intensa jornada de tráfico.

Medical Helicopter Plummets onto Sacramento Highway



A REACH air ambulance, an Airbus H130, spiraled uncontrollably before crashing onto Sacramento’s Highway 50 near 59th Street, leaving its pilot, nurse, and paramedic critically injured. Dramatic footage showed the red chopper… pic.twitter.com/ZFRgMapreO — UnreadWhy (@TheUnreadWhy) October 7, 2025

¿Qué se sabe del accidente del helicóptero en Sacramento?

De acuerdo con el Capitán Justin Sylvia, del Departamento de Bomberos de Sacramento, dos de los tripulantes fueron localizados sobre la carretera luego del impacto, mientras que un tercero quedó atrapado bajo el helicóptero estrellado.

Gracias a la pronta acción de un capitán de bomberos y con ayuda de los civiles que se encontraban en el lugar, la aeronave fue levantada lo suficiente para liberar al tripulante atrapado. Todos fueron trasladados de urgencia a hospitales de la zona con lesiones críticas, pero estables.

Additional footage from the scene where a REACH Air Medical helicopter crashed on the eastbound Highway 50 near Howe Avenue in #Sacramento #California.

Three crew members, the pilot, nurse, and paramedic were critically injured when the Airbus H130 helo went down. pic.twitter.com/Rh2n10dbVm — SITREP FUBAR (@sitrepfubar) October 7, 2025

VIDEO: Helicóptero médico se accidenta en autopista de Sacramento

En redes sociales, ´principalmente en TikTok, circulan videos del momento del desplome del helicóptero sobre la autopista de Sacramento; las imágenes del siniestro se hicieron virales. La Administración Federal de Aviación (FAA) ya fue notificada y colabora con el CHP y la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento para determinar las causas de este brutal accidente.

Autoridades investigan las causas del desplome del helicóptero en Sacramento

La Patrulla de Caminos de California (CHP) cerró por completo los carriles en dirección este de la Highway 50 para permitir las labores de rescate e investigación. Fotografías y videos del lugar muestran al helicóptero completamente volcado, con graves daños en su fuselaje y escombros dispersos en varios carriles.

¿Cuál era la misión del helicóptero estrellado en Sacramento?

Hasta el momento, no se ha revelado el destino ni la misión específica del vuelo, aunque REACH Air Ambulance confirmó que se trataba de una operación médica rutinaria en el norte de California.

El accidente reaviva las preocupaciones acerca de la seguridad de los vuelos médicos en la región, donde ya se han registrado varios incidentes similares en los últimos años.