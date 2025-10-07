Indigente golpea brutalmente a adulto mayor en São Paulo, Brasil; ya está detenido

Un adulto mayor de 65 años de edad sufrió serias lesiones después de ser brutalmente golpeado por un indigente en las calles de São Paulo, en Brasil, el lunes 6 de octubre de 2025.

La agresión sucedió en la comunidad de Casa Verde, en la zona norte de la ciudad brasileña, cerca de las 10:00 horas, en la calle Doctor César, cuando el hombre caminaba por la banqueta.

VIDEO: Indigente golpea a adulto mayor en São Paulo

El agresor, un hombre indigente de 20 años identificado como Guillherme, también transitaba por esa calle y golpeó al adulto mayor sin motivo aparente.

La víctima, un vendedor ambulante quien padece problemas de salud importantes y se encuentra en tratamiento renal con hemodiálisis, sufrió tres fracturas en el brazo como consecuencia del ataque. Además, tuvo que recibir tres puntos de sutura en la cabeza. Por la gravedad de las lesiones, el hombre necesita someterse a una cirugía próximamente. Fue atendido en un hospital en la comunidad de Minas Gerais luego de la agresión.

Homem de 20 anos é preso por dar soco na testa de idoso em São Paulo. Vítima de 62 anos caiu e quebrou o braço. #ConexãoGloboNews



— GloboNews (@GloboNews) October 7, 2025

Detienen a indigente que agredió a adulto mayor

Guillherme fue retenido por un grupo de transeúntes hasta que llegó la Policía Militar. La policía confirmó que fue trasladado a la comisaría y confesó haber golpeado al adulto mayor, aunque no supo explicar las razones detrás del ataque. La comisaria Cristiane de Souza informó que solicitarán que la detención en flagrancia se convierta en prisión preventiva para evitar que el agresor quede en libertad.

Indigente agresor en Sao Paulo ya tenía antecedentes violentos

El agresor tiene antecedentes preocupantes. Es consumidor de drogas y vive en un domicilio fijo en la ciudad. En julio pasado, fue detenido por agredir a una mujer de 60 años en la zona oeste de São Paulo. En aquella ocasión también fue arrestado en flagrante, pero quedó libre con medidas cautelares.

La décima tercera Comisaría de São Paulo registró el más reciente caso como lesiones corporales graves. Las autoridades continúan investigando los motivos y las circunstancias precisas del ataque que dejó al comerciante ambulante en estado delicado de salud.

