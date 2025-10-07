¿Te imaginas bajar de tu auto y de pronto te caiga un rayo encima? Esto es lo que sufrió un hombre con su hermana en Puerto Rico y ambos vivieron para contarlo.

Juan Ocaña Serrano, de 53 años, circulaba el domingo 5 de octubre de 2025, cerca del mediodía en el municipio de Carolina, cuando regresaba a su casa después de asistir a la iglesia junto a su hermana, Blanca Ocaña Serrano, de 61 años, en medio de una tormenta eléctrica.

¿Qué hacía el hombre en Puerto Rico cuando le cayó un rayo?

Juan ayudaba a su hermana, quien padece neuropatía diabética, a bajar del vehículo. Él sujetaba un paraguas debido a la lluvia, cuando el rayo lo alcanzó directamente. Relató que sintió un impacto eléctrico fulminante en el brazo, su cuerpo reaccionó con una especie de sacudida y la molestia fue inmediata.

A pesar del susto, logró soltar el paraguas con la que intentaba cubrirse en ese instante. Blanca confirmó la gravedad del momento y que ambos temieron por sus vidas. “Abrió la sombrilla, como tiene una puntita, y cuando la abrió ¡puff!, le cogió (el rayo) en el brazo”, mencionó la hermana de la víctima.

Tras el incidente, Juan esperó cerca de una hora hasta que paró la lluvia y los rayos para trasladarse a un hospital. Su llegada fue sorprendente, pues en la misma institución atendían a otras dos personas afectadas también por golpes de rayos. “Dios es más grande que todo esto y me tiene protegido”, afirmó el hombre. Señaló que venía justamente de orar en la iglesia, lo que para él tiene un significado especial en esta experiencia.

Ambos hermanos han vivido juntos 17 años y reconocen que esta experiencia les fortaleció y les hizo valorar aún más la vida. Juan y Blanca manifestaron la gratitud que sienten por poder contarla.

¿Qué le pasa al cuerpo humano si le cae un rayo?

Cuando un rayo cae en una persona puede causar diversas lesiones, como síndromes neurológicos, traumatismo cerrado, es decir, daño en los órganos internos, lesiones musculares o en los ojos, como cataratas, heridas en la piel o quemaduras.

Alrededor del 10% de las personas que sufren la caída de un rayo mueren debido a un ataque cardíaco, explican los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos.

