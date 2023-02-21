Desarme Voluntario busca reunir 3 tonelades de metal en CDMX durante 2023

En la Ciudad de México (CDMX) se espera que durante el 2023 se recolecten 3 toneladas de metal de armas como parte del programa Desarme Voluntario para convertirlo en un monumento contra la violencia.

Tener un arma en casa puede causar una tragedia en las manos equivocadas, por ello el Consejo Ciudadano consideró necesario el Desarme Voluntario, pues agregar un arma a los casos de violencia contra mujeres, niños y adultos mayores es “atizar el fuego”.

Desarme Voluntario va por evitar tragedias en la CDMX

“No olvidemos esto, es en el hogar donde se ubica el 70 al 80 por ciento de las violencias contra las mujeres, contra las niñas, contra los adultos mayores así que agregarle tener un arma en casa es simplemente atizar al fuego donde hay que apagarlo a toda costa", explicó Salvador Guerrero, presidente Consejo Ciudadano de la CDMX.

En el más reciente reporte del Inegi, de muertes por homicidios en 2021, se revela que ese año sucedieron 35 mil 625 homicidios y unos 24 mil 484 de ellas, es decir, el 70% fue causado por armas de fuego.

Por lo que el programa de Desarme Voluntario en la Ciudad de México propone entregar las armas en casa a cambio de una suma económica y el compromiso de respetar el anonimato.

Cuántas armas ha reunido desarme voluntario desde 2019

De enero del 2019 al último corte de caja de agosto del 2022 se habían recopilado 7 mil 64 armas, 4995 cortas y 1404 largas, así como 665 granadas, seis cartuchos de dinamita y un millón 86 mil 281 balas y por estas armas se han pagado 22 millones 34 mil 894 pesos.

"Entre esas armas hay de todo, hay de pequeñas pistolas a pistolas más grandes , rifles, rifles semiautomáticos, de repente nos ha caído un cuerno de chivo, han llegado granadas, bazookas, más de un millón de balas, es decir: muchas armas y pues todo eso represente quitar peligro", explicó Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México.

Como parte de Desarme Voluntario también se canjean juguetes bélicos por didácticos y aquellos que fomenten el entretenimiento familiar.

“Sí, mi bebe trajo un arma de juguete a cambio de otro juguete didáctico y bueno, esto les ayuda a los niños a entender que las armas son malas, que no deben usarlas en casa y que bueno, es algo bastante bueno...pues a erradicar la violencia sobre todo", opinó el ama de casa Joselín Vergara.

¿Cuánto dan en el canje de armas?

Los precios en el Desarme Voluntario oscilan entre los 200 y los 4 mil pesos, por ejemplo, por una pistola calibre 22 de fabricación artesanal se pagaron 200 pesos, mientras que por una calibre 22 se pagaron 2 mil 800 pesos y por esta calibre 38 super se pagaron 3 mil 500 pesos.

Las armas de mayor calibre como una pistola Five Seven se pagan hasta los 14 mil 850 pesos; una ametralladora ligera o pesada 24 mil 300 pesos y una granada común mil 350 pesos

Una vez recolectadas las armas, son destruidas al instante y se prevé que se construya un monumento contra la violencia.

¿Qué es el Desarme Voluntario?

Es un programa del gobierno en el que las personas que tengan un arma la llevan a un módulo y se canjea por dinero en efectivo, además no se les realiza investigaciones de por medio y se hace de forma anónima, de acuerdo con el gobierno.

Para participar en el Desarme Voluntario se recomienda consultar la página de Facebook: @secgobcdmx, en Twitter @segobcdmx o al teléfono 555345817.