¿Tienes placas 1 o 2? Checa el Hoy No Circula del 13 de agosto en CDMX y Edomex

¿Vas a salir en tu coche este miércoles 13 de agosto? ¡Cuidado! Antes de encender el motor, debes saber que el programa Hoy No Circula aplica restricciones a ciertos vehículos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Despreocúpate de las multas y planifica tu día revisando si tu engomado y placas están exentas de las restricciones o si, por el contrario, tu auto deberá descansar.

Restricciones del Hoy No Circula para el 13 de agosto

El programa ambiental, que opera desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., busca reducir la contaminación y mejorar la movilidad en el Valle de México. Para este miércoles, las restricciones vehiculares aplican a los siguientes autos:



Engomado: Rojo

Rojo Placas: Terminación 3 y 4

Terminación 3 y 4 Holograma: 1 y 2

Es fundamental que revises tu coche para evitar sanciones, ya que el Reglamento de Tránsito establece que todos los conductores deben acatar estas normas. Si tu vehículo cumple con estas características, es mejor que optes por el transporte público, compartas un viaje o busques alternativas.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/nA86MRG8jr — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 27, 2025

Municipios del Edomex donde se aplica el Hoy No Circula

Las restricciones ambientales no solo son para la CDMX. El programa se ha ampliado para abarcar más municipios del Estado de México, con el objetivo de fortalecer el control de la contaminación en las zonas metropolitanas.



Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Huixquilucan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, entre otros.

Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Huixquilucan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, entre otros. Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT): Toluca, Metepec, Lerma, Zinacantepec y otros 13 municipios más.

Toluca, Metepec, Lerma, Zinacantepec y otros 13 municipios más. Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST): Incluye localidades como Almoloya del Río y Texcalyacac.

Multas por incumplir el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

El incumplimiento de las normas del Hoy No Circula conlleva una multa que puede afectar tu bolsillo. La sanción va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con la UMA vigente en $113.14 pesos, la multa oscila entre los $2,262 y los $3,394 pesos.

No arriesgues tu economía ni tu tiempo. La mejor manera de evitar este tipo de sanciones es mantenerse informado y respetar las restricciones vehiculares establecidas por la Secretaría del Medio Ambiente.