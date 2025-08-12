¿Austeridad? Senadora Cecilia Guadiana utiliza zapatos de hasta 33 mil pesos y así intentó defenderse

La senadora de Coahuila por Morena, Cecilia Guadiana, se ha visto envuelta en una controversia en redes sociales, donde usuarios han exhibido el presunto uso de artículos de lujo que contrastan drásticamente con el discurso de austeridad que enarbola su partido. Esto exhibe nuevamente la falta de coherencia entre uno de los valores más relevantes para la autodenominada Cuarta Transformación y la realidad de cómo algunos morenistas viven de manera lujosa.

Senadora morenista de #Coahuila, Cecilia Guadiana, exhibida en redes por presumir pulseras, relojes y zapatos de lujo valuados en cientos de miles de pesos.



Ella asegura que su patrimonio es gracias a sus padres y que usa algunos zapatos desde hace 5 años. @_otomartinez con la… pic.twitter.com/x0h56RZaDq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 12, 2025

El guardarropas lujoso de la senadora Cecilia Guadiana

Las críticas en redes sociales surgieron tras una serie de publicaciones que detallan los costosos accesorios y prendas de vestir que la senadora ha presumido. La lista de artículos incluye:



Pulseras con un valor de más de 160 mil pesos.

con un valor de más de 160 mil pesos. Relojes que superan los 165 mil pesos.

que superan los 165 mil pesos. Zapatos de marcas de lujo con precios que oscilan entre los 17 mil y los 33 mil pesos.

La senadora morenista, Cecilia Guadiana, rompe la austeridad con el reloj cartier de 165 mil pesos.



Morena insiste en que sus afiliados deben vivir en AUSTERIDAD. pic.twitter.com/lFrvtIeDEj — Irving (@IrvingPineda) August 11, 2025

La polémica se intensificó al recordarse que, apenas hace unas semanas, el diputado Sergio Gutiérrez Luna y su esposa también fueron señalados por presumir un guardarropa y viajes de lujo valuados en varios millones de pesos. Estas revelaciones alimentan el debate sobre la coherencia de los legisladores de Morena y su apego al principio de “vivir en la justa medianía”.

Así intentó defenderse Cecilia Guadiana de usar ropa lujosa

En un intento de defensa, Cecilia Guadiana intentó justificar la situación al afirmar que uno de los pares de zapatos de 17 mil 200 pesos los ha usado “rotos y desde hace cinco años”. Además, ha sostenido que su patrimonio se debe a que sus padres trabajan en el sector privado, desvinculando sus bienes de su labor como servidora pública. Sin embargo, estas explicaciones no han logrado apaciguar las críticas en línea, donde se sigue cuestionando la incoherencia entre el discurso de la “Cuarta Transformación” y la vida con este tipo de lujos.

Tengo como 5 años con ellos ! Hasta rotos están😂😂 la diferencia es que mis papás trabajan en el sector empresarial desde más de 30 años. Saludos — Cecy Guadiana (@cecyguadianam) August 11, 2025

En un intento de contener a los funcionarios de no derrochar dinero y seguir pregonando de demostrar los valores de austeridad del partido, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, pidió a los morenistas que “aunque se tengan los recursos para ponerse ropa muy cara”, es mejor evitar hacerlo.