Detienen a joven Incel que amenazó con realizar una masacre en la BUAP

Detienen a joven Incel que planeaba una masacre en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), lanzó las amenazas contra sus compañeros el pasado 30 de septiembre en redes sociales, en represalia —según él— por sufrir discriminación y bullying.

El mensaje estaba cargado de resentimiento hacia compañeros, maestros y mujeres que lo habían rechazado. Incluso compartió fotos de alumnas y aseguró que también “se encargaría de ellas”. Lo más preocupante fue que declaró admirar a Lex Ashton, señalado por un crimen ocurrido en el CCH Sur de la Ciudad de México. Dijo que todo era parte de una venganza Incel para hacer respetar a los gordos y feos rechazados por las mujeres.

¡Se inspiró en el psicópata del CCH! 🚨#ALERTA 📢 Un presunto alumno de la facultad de Computación de la BUAP, creo un perfil de Instagram donde amenaza con provocar un tiroteo debido a que sufre "bullying" por parte de docentes y alumnos, además de ser rechazado por las… pic.twitter.com/PZl1VQMOOQ — Almanaque | #Puebla (@AlmanaquePuebla) October 1, 2025

¿Cómo detuvieron al sospechoso de amenazar a la comunidad estudiantil de la BUAP?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla, el joven fue ubicado y detenido en flagrancia. Posteriormente realizaron un cateo en su domicilio y encontraron un arma de fuego, dispositivos electrónicos y material gráfico relacionado con las amenazas. Con esto, confirmaron que el riesgo de un ataque real estaba presente.

Por el momento las autoridades no han dado más detalles sobre el sospechoso, se desconoce su nombre, edad y de los delitos que se le acusan.

DETIENEN A ESTUDIANTE QUE AMENAZÓ DE MUERTE A SUS COMPAÑEROS. LA FGE Y SSP LE ASEGURAN EL ARMA DE FUEGO Y EVITAN UN HECHO VIOLENTO EN LA BUAP. pic.twitter.com/DWtRm3cVz5 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) October 4, 2025

Medidas de seguridad en la BUAP

Antes del arresto, la BUAP no se confió y tomó medidas como reforzar la vigilancia en todas sus unidades académicas. Se sumaron la Policía Estatal, la Policía Municipal y hasta el Grupo K9.

Aunque las clases siguieron con normalidad durante estos días, se aplicaron controles más estrictos. Además, las estudiantes que fueron mencionadas en las publicaciones están recibiendo acompañamiento legal y psicológico.

La universidad pidió a su comunidad mantenerse alerta y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias de la DASU, disponible las 24 horas.

La detención de este joven evitó una tragedia mayor en la BUAP, pero también encendió una alerta sobre lo vulnerable que puede ser la comunidad estudiantil frente a la violencia digital y presencial. Hoy más que nunca, la prevención y la atención integral son clave para garantizar escuelas seguras.