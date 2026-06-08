Disparan en 3 ocasiones contra Adán Lozano, exintegrante de la Banda San Miguel | ZMG de Noche

La noche y madrugada de este lunes 8 de junio de 2026 comenzaron violentas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, al ocurrir al menos tres ataques armados, así como un choque vehicular.

Ataque armado en Tlajomulco contra excantante de la banda San Miguel

Un hombre se encuentra en estado grave luego de recibir al menos tres disparos. El hombre fue trasladado por su pareja desde Tlajomulco hasta el puesto de socorro de la Cruz Verde Marcos Montero, en Tlaquepaque.

Personal médico confirmó que el lesionado presenta impactos de bala en el brazo, rostro y una herida severa en el abdomen, por lo que recibe atención hospitalaria.

Según relatos de familiares, el ataque ocurrió en el municipio de Tlajomulco cuando la víctima llegó a la casa de su suegra y aparentemente encontró a dos personas desconocidas en el interior. Tras la agresión, los presuntos responsables huyeron.

La familia identificó al afectado como Adán Lozano, quien fue integrante de la Banda San Miguel. Autoridades de la Fiscalía del Estado tomaron conocimiento del caso y abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

🔴 #IMPORTANTE | Un hombre llegó hasta la Cruz Verde de Tlaquepaque después de ser agredido con arma de fuego en el municipio de Tlajomulco.



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Localizan a un hombre sin vida con impactos de bala en la colonia Echeverría en Guadalajara

Vecinos alertaron por múltiples detonaciones en la zona de las calles María C. Bancalari y Carlos Arturo Carrillo, colonia Echeverría, en Guadalajara. Policías municipales acudieron y, tras varios minutos, confirmaron que dentro de una vivienda yacía un hombre herido.

Personal médico de la Cruz Verde se movilizó y, al llegar, ya no presentaba signos vitales; los paramédicos confirmaron el deceso. La víctima, de aproximadamente 35 años, sufrió al menos nueve impactos de bala.

La comisaría municipal aseguró el domicilio y notificó al área de homicidios de la Fiscalía del Estado, que se trasladó para iniciar las indagatorias. En el interior se localizaron indicios balísticos; peritos forenses recogerán la evidencia para incorporarla a la carpeta de investigación.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue agredido a tiros en la Col. Echeverría en Guadalajara; la víctima presentó al menos 9 impactos de bala.



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Choque en Periférico y Puerta de Hierro causa daños materiales en Zapopan

En las inmediaciones del Anillo Periférico con Juan Palomar y Arias, colonia Puerta de Hierro, Zapopan, bomberos y rescatistas atendieron un choque en el que un vehículo oscuro se impactó contra el muro de contención y ocasionó desprendimiento de concreto y piedras hacia los carriles contrarios, en particular el carril del Mi Macro Periférico. Afortunadamente, no se reportaron lesionados.

El conductor, un hombre de aproximadamente 50 años, alegó que perdió el control del vehículo, presuntamente por el piso mojado.

Esa hipótesis la analizarán las autoridades viales, que quedaron a cargo del trámite correspondiente. Elementos municipales realizaron labores de saneamiento para retirar escombros y evitar riesgos a la circulación.

🔴#IMPORTANTE | Un vehículo chocó en contra del muro de contención sobre Periférico casi al cruce con Juan Palomar y Arias en Zapopan.



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Hallan cuerpo con impactos de bala en vivienda de Tlaquepaque: investigan robo

Policías municipales se movilizaron al cruce de las calles República de Brasil y Emilio Carranza, colonia Tlaquepaque, tras el reporte de un hombre inconsciente con manchas de sangre.

El propietario de la finca relató que su huésped, un hombre de 30 años, estaba dentro de la habitación que renta y ya no presentaba signos vitales cuando llegaron los servicios médicos. Las autoridades confirmaron que la víctima tenía un impacto de bala en la cabeza.

🔴#IMPORTANTE | Al interior de un cuarto de renta fue localizado un hombre sin vida con un disparo de arma de fuego, los hechos se registraron en la Col. Colonial de Tlaquepaque.



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La escena quedó resguardada por la Policía Municipal y el Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes. La habitación estaba en desorden, por lo que no se descarta que el móvil haya sido un robo; personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense levantó y trasladó el cuerpo para los protocolos forenses.

