De esto acusan a “El Choco"; organizador de caravanas migrantes en Tapachula, Chiapas

El pasado 5 de agosto, en Tapachula, Chiapas, fue capturado Luis Rey “N”, alias “El Choco”, aunque en su inicio no se dieron a conocer los motivos de su detención, posteriormente se dio a conocer que ya contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de personas, especialmente de migrantes.

¿De qué acusan a “El Choco”, organizador de caravanas migrantes?

De acuerdo con la información de las autoridades, las investigaciones federales señalan que Luis Rey “N” alias “El Choco” era el encargado de conseguir documentación falsa para acreditar el paso legal de los migrantes por territorio nacional y uno de los principales impulsores de caravanas migrantes.

#LoÚltimo | En #Tapachula, #Chiapas, fue capturado Luis Rey García Villagrán, alias “El Choco”, contaba con orden de aprehensión delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de personas.



Investigaciones federales señalan que era el encargado de conseguir documentación… pic.twitter.com/lfPfH32tWD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 7, 2025

Detienen a Luis Rey “N” por tráfico de migrantes

Luis Rey García “N”, director del Centro de Dignificación Humana A.C., una ONG que brinda apoyo a personas migrantes en el sur de México, fue arrestado en las inmediaciones del parque Bicentenario, en Tapachula, Chiapas.

La detención ocurrió pocos minutos después de que ofreciera una conferencia de prensa en la que anunció la salida de una nueva caravana migrante, conformada por al menos 2 mil personas con rumbo al norte del país.

Hasta el momento de su detención el día de ayer, no se habían dado a conocer los delitos por los cuales fue detenido, lo que provocó indignación entre las organizaciones defensoras de derechos humanos.