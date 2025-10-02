Cayó “El Chuacheneger”, jefe de plaza del CJNG que aterrorizaba la Chontalpa, en Tabasco

En un golpe estratégico contra la delincuencia organizada en Tabasco, fuerzas federales y estatales detuvieron a Alejandro ‘N’, alias “El Chuacheneger”, identificado como un objetivo prioritario y presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de la Chontalpa.

La captura se realizó durante un recorrido de vigilancia en Villahermosa, cuando el presunto líder criminal regional, también conocido como “El Diablito”, fue sorprendido conduciendo un vehículo con reporte de robo.

¿Cómo cayó “El Chuacheneger”, presunto jefe de plaza del CJNG?

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la detención fue el resultado de acciones coordinadas para fortalecer la seguridad en el estado. Un equipo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y autoridades estatales realizaba patrullajes en la capital tabasqueña cuando identificaron un vehículo sospechoso.

Al verificar las placas, confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo, por lo que le marcaron el alto al conductor, quien resultó ser Alejandro “N”.

Durante la inspección, los agentes de seguridad le encontraron en posesión de un arma corta y varias dosis de droga, además de confirmar el estatus del vehículo. Por estos hechos, fue detenido de inmediato.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Tabasco informó que fue en la Plaza Bicentenario, ubicada en la carretera Villahermosa - Teapa, donde se logró el aseguramiento del masculino, a quien en primera instancia identificaron como Leo “N”, de 28 años.

“Se le aseguraron armas cortas, cargadores, cartuchos útiles, gorras con la leyenda “88" y bolsitas que en su interior contenían hoja seca de color verde con características similares a la marihuana”, señaló la dependencia.

Operador del CJNG en la Chontalpa, Villahermosa

Las autoridades identifican a “El Chuacheneger” como uno de los principales generadores de violencia en la región de la Chontalpa, una zona de vital importancia económica y social en Tabasco. Su rol como jefe de plaza del CJNG lo vincula directamente con la coordinación de actividades ilícitas que han afectado la paz y la seguridad de las familias en el estado.

Tras ser informado de sus derechos, Alejandro “N” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, junto con el arma, la droga y el vehículo asegurado, para que se determine su situación jurídica.