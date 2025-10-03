Captan inusual movimiento en puente vehicular de Iztacalco

El puente vehicular ubicado en la calle 7, en el cruce con la avenida Pantitlán, colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco, presenta un aparente problema estructural. De acuerdo con automovilistas, al momento de cruzar, la estructura registra un movimiento inusual y bastante fuerte, lo que genera preocupación entre los usuarios.

Ante esta situación, se hace un llamado a las autoridades de Protección Civil de Iztacalco para que realicen una revisión inmediata del puente y se eviten posibles accidentes.