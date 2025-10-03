Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Captan inusual movimiento en puente vehicular de Iztacalco

Automovilistas reportan fuerte movimiento en puente vehicular de Iztacalco; piden la revisión urgente para evitar futuros riesgos a la seguridad.

Movimiento inusual en puente vehicular de Iztacalco alerta a automovilistas
Movimiento inusual en puente vehicular de Iztacalco alerta a automovilistas|Especial
Notas
Seguridad
Escrito por: Alejandra Gómez
Compartir nota

El puente vehicular ubicado en la calle 7, en el cruce con la avenida Pantitlán, colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco, presenta un aparente problema estructural. De acuerdo con automovilistas, al momento de cruzar, la estructura registra un movimiento inusual y bastante fuerte, lo que genera preocupación entre los usuarios.

Ante esta situación, se hace un llamado a las autoridades de Protección Civil de Iztacalco para que realicen una revisión inmediata del puente y se eviten posibles accidentes.

CDMX

Notas