VIDEO: hombre con crisis de ansiedad trepa la techumbre de la estación San Lázaro en Metro CDMX

La tarde de este jueves, se desplegó un operativo en la estación San Lázaro del Metro de la Ciudad de México (CDMX), cuando un hombre escaló la techumbre tubular de la instalación, ubicada en la Línea B, en la alcaldía Venustiano Carranza.

La acción del individuo, de aproximadamente 47 años y en aparente estado de intoxicación , puso en alerta inmediata al personal de vigilancia y a las autoridades locales.

Sujeto trepa la techumbre de la estación San Lázaro

De acuerdo con los reportes, el sujeto se encontraba a una altura aproximada de 15 metros sobre la calle Artilleros, en la colonia Escuela de Tiro.

Al percatarse de la situación, los oficiales de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) activaron los protocolos de seguridad y solicitaron apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos, de Protección Civil y del personal de Seguridad Industrial del Metro.

Acudimos a apoyar con un rescate de persona la cual se encontró en el metro elevado a una altura aproximada de 15 m, esto en calle Artilleros, colonia Escuela de Tiro, en @A_VCarranza@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/yjBLmB7ZvI — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) October 2, 2025

Durante el operativo, los policías ayudaron al sujeto manteniendo un diálogo constante, con el objetivo de evitar que se arrojara al vacío.

Paralelamente, los bomberos colocaron una escalera telescópica desde la techumbre hacia la estructura de la estación. Tras maniobrar con cuidado, lograron sujetarlo y ayudarlo a descender con seguridad hasta la plataforma de la estación.

#TarjetaInformativa | Oficiales de la #PolicíaAuxiliar de la #SSC coadyuvaron en el rescate de un hombre que escaló la estructura tubular de la techumbre de la estación #SanLázaro, del @MetroCDMX, en la alcaldía @A_VCarranza.



Los hechos ocurrieron cuando el personal de… pic.twitter.com/T11BW1Yoy9 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 2, 2025

Una vez el hombre quedó a salvo, fue trasladado a la oficina del Jefe de Estación, donde personal médico lo evaluó. Se determinó que presentaba una crisis de ansiedad con posibles delirios de persecución y un probable estado de intoxicación.

De acuerdo con las autoridades, no se detectaron lesiones graves, por lo que fue puesto a disposición del Juez Cívico para el seguimiento correspondiente.

Hombre amenazó con lanzarse desde semáforo en Azcapotzalco

La tarde del pasado jueves 26 de septiembre se vivieron momentos de tensión en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX), cuando un hombre de 29 años subió a lo alto de un semáforo, en la esquina de Aquiles Serdán y Manuel Acuña, con la intención de quitarse la vida.

#LoÚltimo | Policías preventivos evitaron que un hombre se arrojara desde un poste en la alcaldía #Azcapotzalco.



El hecho ocurrió en Aquiles Serdán y Manuel Acuña, cámaras del C2 alertaron sobre un sujeto que trepó un poste y amenazó con lanzarse.



De inmediato, policías… pic.twitter.com/EqOZ8BPMfu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 27, 2025

Al momento de querer entablar un diálogo para generar confianza, el hombre se arrojó y se sujetó de los cables, pero rápidamente, los uniformados de la SSC, junto con los Bomberos y el conductor de la unidad de transporte, lo sujetaron de la ropa para evitar que no sufriera ningún daño mayor y posteriormente, lo trasladaron a un lugar seguro.

El hombre, de 29 años de edad, fue atendido por paramédicos, quienes lo diagnosticaron con una herida penetrante en el tercio discal en la extremidad izquierda, sin requerir traslado a un hospital.