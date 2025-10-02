Policía de la CDMX asesina a presunto asaltante en la colonia Juárez; cómplice es un menor de 16 años

Un intento de asalto en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, terminó en una balacera que dejó a uno de los presuntos delincuentes sin vida y a su cómplice, un adolescente de 16 años, detenido. Fue un policía de la Ciudad de México quien protagonizó el ataque, tras ser amenazado.

El hecho ocurrió cuando los dos sujetos intentaban despojar de su camioneta a un ciudadano y fueron sorprendidos por policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) que patrullaban la zona.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, confirmó los hechos y aseguró que los oficiales repelieron la agresión “al ver en riesgo su vida”.

¿Qué pasó en la colonia Juárez? Asaltante es abatido por policía de la CDMX

De acuerdo con el parte oficial, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Berlín y Versalles. Agentes de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC, que circulaban en una patrulla sin balizar, se percataron de que dos hombres estaban amagando al conductor de una camioneta para robársela.

Los policías intervinieron de inmediato para frustrar el asalto.

En el momento en que los agentes les marcaron el alto, uno de los presuntos responsables sacó un arma de fuego y apuntó directamente a los policías. En respuesta, y “al ver en riesgo su vida y la de las demás personas en el lugar”, los uniformados repelieron la agresión.

Como resultado del intercambio de disparos, el agresor armado perdió la vida en el lugar.

#CDMX | Muere un presunto asaltante en calles de la colonia Juárez, fue en el cruce de las calles Berlín y Versalles, presuntamente un sujeto, junto con su cómplice.



Trató de asaltar a un automovilista al percatarse de la presencia policial apunto hacia ellos, quienes al ver en… pic.twitter.com/y4aTZ2646q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 2, 2025

Persecución y captura del cómplice: Un joven de 16 años

Mientras su cómplice yacía en el asfalto, el segundo implicado intentó huir a pie, desatando una persecución. Fue detenido calles más adelante por los mismos oficiales de inteligencia.

Al ser capturado, el joven dijo tener 16 años de edad y ser de nacionalidad extranjera.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, confirmó que la víctima del intento de asalto se encuentra bien y que presentará su denuncia formal. Asimismo, aseguró que se trabajará en plena coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) para que no haya impunidad.

Sobre los hechos ocurridos en la calle Versalles, en la colonia Juárez, de la @AlcCuauhtemocMx informo: compañeros de Inteligencia de @SSC_CDMX realizaban un patrullaje en la zona cuando se percataron que dos sujetos trataban de despojar a un conductor de su camioneta.



Uno de… pic.twitter.com/UMXhCVFprI — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 2, 2025

El menor detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación legal, mientras que personal de la fiscalía capitalina acudió al lugar para realizar las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo.