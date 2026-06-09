Dos adolescentes muertos, una familia destrozada y una explosión de coche: así fue la jornada de violencia en Sinaloa

Mientras desde la dirigencia nacional de Morena se aseguró recientemente que Sinaloa mantiene indicadores positivos y que la situación de seguridad se encuentra bajo control, una serie de hechos de violencia registrados en las últimas horas volvió a colocar al estado en el centro de la discusión pública.

Uno de los casos que más conmocionó ocurrió en la sindicatura de Costa Rica, en el municipio de Culiacán, donde un adolescente de 14 años identificado como Oliver fue localizado sin vida . El crimen generó indignación entre habitantes de la región y se sumó a otros hechos violentos reportados en distintos puntos de la entidad.

Dos adolescentes de 14 años, víctimas de la violencia en menos de un día en Sinaloa

Menos de 24 horas después, otra tragedia golpeó a una familia sinaloense. Grecia, una adolescente de 14 años y deportista con discapacidad, murió durante una balacera registrada en una gasolinera de Escuinapa.

De acuerdo con los reportes, la menor era trasladada para recibir atención médica tras haber sufrido la picadura de un alacrán cuando quedó atrapada en medio de los hechos violentos; en el mismo ataque también perdió la vida su tío, mientras que una mujer integrante de la familia resultó gravemente herida.

El caso provocó reacciones de representantes políticos y ciudadanos que han insistido en la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad en distintos municipios del estado.

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Explosión deja sin electricidad a parte de Escuinapa, Sinaloa

La madrugada también estuvo marcada por otro hecho de alto impacto; un fuerte estallido se registró en Escuinapa y provocó afectaciones en el suministro eléctrico de una amplia zona de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión ocurrió cerca de una infraestructura relacionada con la red eléctrica que abastece a la región; las autoridades investigan las circunstancias del hecho y no han descartado ninguna línea de investigación.

El incidente ocurrió horas antes de una visita oficial programada en el municipio y recordó otros ataques con explosivos registrados en distintas partes del país durante los últimos años.

Los recientes acontecimientos han colocado nuevamente a Sinaloa bajo los reflectores nacionales, en medio de un debate sobre las condiciones de seguridad que enfrentan diversas comunidades de la entidad.