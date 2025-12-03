¡Récord de caída! Dólar cae 9 días seguidos, ¿es momento de comprar?

El dólar estadounidense se encamina hoy a su novena caída consecutiva, marcando una racha bajista que no se veía en mucho tiempo. Los operadores del mercado están convencidos de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de interés en diciembre, tras una serie de datos económicos débiles en Estados Unidos.

La situación se afianzó aún más luego de que un gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijera la semana pasada que el mercado laboral está lo suficientemente débil como para justificar otro recorte de tasas de un cuarto de punto. Además, el nombramiento de Kevin Hassett, un asesor económico de la Casa Blanca, como favorito para ser el próximo presidente de la Fed, refuerza la expectativa de una política monetaria más "suave".

Precio del dólar hoy 3 de diciembre de 2025 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca continúa ajustándose a la baja, siguiendo la tendencia global. Se ubica en $16.90 pesos a la compra y en $19.20 pesos a la venta. El valor del dólar interbancario de referencia se sitúa en los $18.74 pesos para este miércoles.

Precio del dólar canadiense hoy 3 de diciembre

El precio del dólar canadiense se mantiene estable en el mercado mexicano, con su referencia alrededor de $13.70 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este miércoles.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy miércoles 3 de diciembre?

El Bitcoin aprovecha la debilidad del dólar para recuperar terreno. La criptomoneda registra un ligero repunte y cotiza en $93,102.36 dólares por unidad (una subida de 1.91% desde su último cierre). Al tipo de cambio de México, el BTC se cotiza cerca de $1,699,480.03 pesos por unidad, un 1.76% más desde su último cierre.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 3 de diciembre?

Los precios del petróleo subieron más de un 1% el miércoles después de que Rusia dijo que las conversaciones con funcionarios estadounidenses en Moscú no lograron llegar a un compromiso sobre un potencial acuerdo de paz con Ucrania que podría haber aliviado las sanciones a su sector petrolero.

El precio del barril es de:

