Espectáculo y pirotecnia: La familia TV Azteca da el banderazo de inicio a la temporada navideña

El espíritu de la temporada navideña llegó a TV Azteca con el tradicional encendido de su árbol navideño. El evento marcó el banderazo de inicio para la época decembrina, reuniendo a la familia Azteca en un momento festivo y de reflexión por lo alcanzado en 2025.

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, encabezó la celebración. El empresario recordó que la Navidad constituye la celebración de la llegada de Jesucristo y subrayó la importancia de los valores sencillos que mantienen unida a la sociedad.

@RicardoBSalinas, presidente de @gruposalinas, encabezó el espectacular encendido del Árbol de Navidad 2025 en TV Azteca, acompañado de @SalinasBenjamin y @NinfaSalinas



Fue ante cientos de colaboradores que conforman la gran familia Azteca.



Vía Uriel Manterola

Familia Salinas reafirma su compromiso

Los líderes de Grupo Salinas aprovecharon la ocasión para reafirmar su compromiso con el trabajo y la generación de valor.

Ricardo Salinas Pliego aseguró que la empresa continuará trabajando y produciendo para sus audiencias.

Por su parte, Ricardo Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración, destacó que TV Azteca vive una época de fortaleza, manteniéndose más cerca que nunca de sus audiencias en todas las plataformas. Ninfa Salinas Sada, presidenta del Consejo de Fundación Azteca, añadió que la familia Azteca hace las cosas "juntos", lo que permite tocar la vida de millones de personas.

Con luces, pirotecnia y familia, TV Azteca dio el banderazo navideño...



El presidente de @gruposalinas, @RicardoBSalinas, fue el encargado de encender el árbol y mencionó: "Celebramos la llegada de Jesucristo y sus valores".



Por otra parte, @SalinasBenjamin, vicepresidente del…

Inauguran la Villa Juguetón y reciben a pequeñitos

Los fuegos artificiales dieron un toque de magia previo a la inauguración de la Villa Juguetón. Este proyecto, que abre sus puertas cada año, invita a miles de personas a colaborar en la recolección de juguetes. La meta busca regalar millones de sonrisas a través del Juguetón.

El espectáculo recibió a cientos de pequeñitos y sus familiares en este mágico lugar. Una visitante, identificada como Bárbara, comentó que se hizo costumbre familiar acudir cada año para dar inicio a la temporada con el encendido del árbol.

Despiden 2025 y Miran Hacia un Exitoso 2026

TV Azteca comenzó a despedir el año agradeciendo la preferencia de su audiencia. La familia Azteca aseguró que el apoyo del público permite a la empresa llegar hasta sus hogares y a todas las plataformas digitales.

Ricardo Salinas Pliego cerró la celebración deseando "Feliz Navidad a todos", marcando el inicio de las festividades decembrinas, mirando hacia un exitoso 2026 para todo el público y toda la familia que conforma TV Azteca.