Árbol navideño gigante y pista de hielo en el Festival Alegría 2025 en San Juan del Río, Querétaro

¡La magia navideña ha llegado a San Juan del Río! El Festival Alegría 2025 ha dado inicio con un espectacular árbol de Navidad de 25 metros de altura que ilumina la plaza principal, marcando el comienzo de una temporada llena de alegría y diversión para todos los queretanos.

Festival Alegría 2025 en Querétaro

Este monumental árbol no solo es un deleite visual, sino que simboliza el espíritu festivo que envuelve a la ciudad. Como dijo un asistente: "Es una vibra muy padre la que se siente".

El resplandor del majestuoso árbol abraza con amor y serenidad a los locales y a los miles de visitantes que se esperan para estas fechas.

Pero la diversión no termina ahí. Una pista de hielo se suma a las atracciones, promoviendo la unión familiar y el deporte. "Impulsa a la familia a seguir el deporte, a estar unida en cuestiones de estar aquí con sus hijos, con su familia", comentó otro entusiasmado participante.

Y esto es solo el comienzo. La alegría navideña se extenderá pronto a la ciudad de Querétaro, al municipio de Corregidora y hasta la Sierra Gorda. Grandes desfiles y más sorpresas esperan a los queretanos desde hoy hasta el Día de Reyes.

No te pierdas esta experiencia única que, como bien dicen, "es algo que esperan los niños con mucha alegría".