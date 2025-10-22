La desconfianza ciudadana hacia las fuerzas del orden se profundiza con el dramático caso de Juanito, un adolescente de 14 años presuntamente levantado y desaparecido por elementos del Ejército y la Guardia Nacional en Valle de Santiago, Guanajuato, en junio pasado. El hecho ocurrió de manera paradójica en el lugar que debería ser el más seguro: su propio hogar.

Ejército se lleva a un joven de 14 años en Guanajuato

La familia Arias Solís relató el momento en que el joven fue sustraído, señalando directamente a las fuerzas federales.

"Él me grita, fue cuando me asomé, miro que ya se lo van llevando, me bajo, trato de ayudarlo, abro el portón y no me dejan salir. Eran del Ejército y de la Guardia”, dice el padre de Juanito, José Jan Arias Corona. Según la familia, los militares y la Fiscalía argumentaron que realizarían un cateo en su casa.

“Habían dicho que teníamos una persona privada de la libertad, pero revisaron todo, ¿verdad? No encontraron a ninguna persona, aquí no encontraron nada. Y yo les decía: se llevaron a mi hijo”, relató el padre. Desde ese día, la familia nada sabe del paradero de Juanito. Cuatro meses después, la madre, Marisela Solís, confirmó que la investigación avanza lentamente, a pesar de la gravedad de la denuncia.

“Fue a declarar una guardia, y ella corrobora que el niño llegó ahí y que lo meten al lote… Aún faltan más elementos por declarar, pero no han ido,” dijo la mamá.

🚨 José Juan Arias Solís, de 14 años, permanece desaparecido desde junio.



Expertos jurídicos confirman que el caso constituye una desaparición forzada, un delito grave que involucra a funcionarios del Estado.

“Es una desaparición forzada. Está confirmado que participaron en el operativo agentes de Guardia Nacional e integrantes de Sedena. No es el primer caso donde se ha documentado hay participación activa”, dijo Raymundo Sandoval, colaborador de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.

La gravedad del caso ha escalado a nivel internacional: la ONU emitió una acción urgente para su localización. A pesar de ello y de que el tema ha llegado a la conferencia matutina presidencial, los padres denuncian inacción.

Caso llega a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum

El tema ha sido puesto en la agenda pública, pero la falta de resultados genera críticas hacia el Gabinete de Seguridad:

“Le pedimos al gabinete de seguridad que pueda dar más información”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, para los especialistas, la falta de resultados envía un mensaje peligroso:

“Mientras no haya un mensaje claro de combate a la impunidad, estamos entendiendo entonces que, desde los agentes que participaron, los superiores de estos agentes y llegando hasta la presidenta, hay una impunidad activa”, advirtió Raymundo Sandoval. Ante la inacción de la justicia y tras cuatro meses de angustia, los padres de Juanito han comenzado a hacer sus propias investigaciones, aferrándose a la esperanza.

“No saben el daño que causan, y pues tenemos la esperanza de que nos lo regresen... Dicen que a lo mejor ellos se lo entregaron a alguien para reclutar. Confío en Dios que me va a ayudar y lo voy a encontrar”, concluyó el papá.