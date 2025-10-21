Fernández Noroña revela la razón por la que pedirá licencia en el Senado

Se terminaron las suposiciones, pues el senador Gerardo Fernández Noroña anunció esta mañana la razón por la que solicitará una licencia de nueve días en la Cámara Alta. La licencia entrará en vigor a partir de este jueves 23 de octubre y se extenderá hasta el 2 de noviembre.

La razón: realizará un viaje a Palestina donde se reunirá con autoridades y realizará recorridos por la región. En conferencia de prensa, el legislador explicó que el viaje será financiado por el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, país que cubrirá los gastos de traslado.

“Emiratos Árabes, reitero, fue generosísimo, puso el pasaje aéreo con su línea aérea”, dijo.

El senador @fernandeznorona rechazó que haya sido noticiado después de que el equipo jurídico del abogado Roberto Gil Zurth presentó varias denuncias por enriquecimiento ilícito y por usar como taxi aéreo un avión con matricula estadounidense. pic.twitter.com/9VE5JQhjxG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 21, 2025

Espacio en el Senado quedará vacante ante ausencia de Noroña

A pesar de su ausencia, el senador aclaró que su suplente, la política Dunia Ludlow—de origen priista—, no rendirá protesta para cubrir su escaño durante los nueve días.

Noroña explicó que es “muy probable” que su espacio quede sin cubrir porque Ludlow se encuentra trabajando con el ISSSTE en zonas afectadas por las recientes inundaciones. Además, minimizó la importancia de su ausencia al asegurar que “no hay ninguna votación de reforma constitucional” programada para ese periodo.

El viaje de Fernández Noroña desató diversas críticas, principalmente a que será un viaje financiado por otro gobierno, además de que mientras esté en los Emiratos Árabes gozará de su sueldo de manera normal como si estuviera en México. Incluso hubo varios comentarios de personas en redes sociales de la contradicción de que en su propio país ha minimizado e incluso negado la crisis de violencia y de desaparición, mientras que defiende lo que ocurre en otro país del otro lado del mundo.

Asimismo, se acusó de huir de las polémicas que ha generado, como lo es la más reciente: su viaje en avión privado con un costo de casi 300 mil pesos, del cual se burló cuando le pidieron transparentar el hecho.