¡Evita la multa! Así queda el Hoy No Circula este miércoles 22 de octubre en CDMX y Edomex

Consulta qué autos no pueden circular este miércoles 22 de octubre en la Ciudad de México y el Estado de México según su holograma y terminación.

Hoy No Circula 22 de octubre de 2025; te contamos si puedes utilizar tu auto este miércoles.|FIA
Escrito por: Oscar Morales
Si vives o transitas por la Ciudad de México o el Estado de México, pon atención: este miércoles 22 de octubre de 2025 aplica el programa Hoy No Circula, y varios autos deberán descansar para reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire.

El programa está vigente de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche y aplica para vehículos que transitan por la Zona Metropolitana del Valle de México, la cual incluye todas las alcaldías capitalinas y 18 municipios mexiquenses.

¿Qué autos no circulan este miércoles 22 de octubre?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), este miércoles no pueden circular los vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, que cuenten con holograma 1 o 2.

También deben quedarse en casa los autos con holograma 2, sin importar el color del engomado o la terminación de su placa.

Vehículos que no circulan este 22 de octubre:

  • Engomado rojo
  • Terminación de placa 3 y 4
  • Holograma 1 y 2
  • Horario: de 5:00 a 22:00 horas

Recuerda que los autos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, están exentos del programa y pueden circular sin restricciones.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa es obligatorio en toda la Ciudad de México (las 16 alcaldías) y en los siguientes 18 municipios del Estado de México:

  1. Atizapán de Zaragoza
  2. Coacalco de Berriozábal
  3. Cuautitlán
  4. Cuautitlán Izcalli
  5. Chalco
  6. Chicoloapan
  7. Chimalhuacán
  8. Ecatepec de Morelos
  9. Huixquilucan
  10. Ixtapaluca
  11. La Paz
  12. Naucalpan de Juárez
  13. Nezahualcóyotl
  14. Nicolás Romero
  15. Tecámac
  16. Tlalnepantla de Baz
  17. Tultitlán
  18. Valle de Chalco Solidaridad

Si tienes pensado circular por cualquiera de estas zonas, asegúrate de revisar tu holograma y terminación de placa para evitar sanciones.

Multas y recomendaciones del Hoy No Circula

En caso de no respetar el programa, la multa por circular en día restringido puede llegar a más de 3 mil pesos. Además, tu vehículo podría ser remitido al corralón.

Te recomendamos:

  • Revisar tu verificación vehicular vigente.
  • Planear tus traslados con anticipación.
  • Optar por transporte público o compartir vehículo si necesitas moverte por la ciudad.

Recordar que el Hoy No Circula busca mejorar la calidad del aire en el Valle de México, por lo que cumplirlo no solo evita multas, sino que también contribuye al medio ambiente.

