¡Morena pasa lista! 80 diputados deberán ir al pleno tras polémica de Cuauhtémoc Blanco jugando pádel

El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados decidió poner orden en la asistencia de sus integrantes a las sesiones semipresenciales del pleno, luego de que se difundiera un video donde el legislador y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco fue captado jugando pádel mientras debía estar en una reunión de la Comisión de Presupuesto.

De acuerdo con los nuevos lineamientos internos, Morena determinó que de sus 253 diputados, solo 80 deberán asistir presencialmente a cada sesión del pleno, aunque esta cifra no será limitativa y podrá variar según las necesidades del grupo.

Así será la asistencia rotativa en la Cámara de Diputados en tres grupos

El documento establece que la bancada se dividirá en tres grupos: A, B y C, conformados por orden alfabético, los cuales se irán rotando en cada sesión del pleno. La intención, según fuentes legislativas, es garantizar la representación de Morena en el recinto sin la necesidad de que los 253 diputados estén presentes al mismo tiempo, aprovechando el formato semipresencial que se mantiene en San Lázaro.

Los diputados que no pueden faltar bajo ninguna circunstancia son los que integran los órganos de dirección del grupo parlamentario: el coordinador, el coordinador de operación política, los tres vicecoordinadores y el vocero del grupo.

También se especifica que los legisladores morenistas que forman parte de la Mesa Directiva, como la vicepresidencia y la secretaría, deberán asistir de manera obligatoria a todas las sesiones.

Reglas para quienes presenten iniciativas o dictámenes

Asimismo, se estableció que los diputados que tengan programadas reuniones de comisiones o que estén por presentar iniciativas o dictámenes deberán acudir presencialmente.

Con esta medida, Morena busca mantener la productividad legislativa y evitar nuevas controversias mediáticas por ausencias injustificadas, como la que protagonizó Cuauhtémoc Blanco.

Rubén Moreira critica a Cuauhtémoc Blanco y pide eliminar sesiones a distancia

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, criticó duramente el comportamiento del legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco, luego de que fuera captado jugando pádel durante una sesión de la Comisión de Presupuesto el pasado lunes.

Moreira ironizó al señalar que “no existen sanciones económicas por no cumplir con el trabajo legislativo”, en referencia al exfutbolista, quien se ausentó de sus responsabilidades parlamentarias mientras participaba en un partido deportivo.

El priista consideró que este tipo de conductas dañan la imagen del Congreso y urgió a poner fin a las sesiones a distancia, para garantizar que los diputados realmente estén presentes y participen en los trabajos legislativos.