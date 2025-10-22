¡Tic tac para los aranceles de EU! Ebrard reporta avances en negociaciones tras 85 viajes a Washington

A unos días de que venza el plazo de 90 días otorgado por el gobierno de Estados Unidos para imponer un incremento del 30 por ciento a los aranceles de productos mexicanos que no forman parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que las negociaciones con la Unión Americana registran un 90 por ciento de avance.

Tras comparecer en privado ante los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, el funcionario detalló que ha realizado 85 viajes a Washington con el objetivo de frenar la medida comercial, y aseguró que México ha presentado una serie de propuestas técnicas y políticas para persuadir a las autoridades estadounidenses.

“Estamos razonablemente optimistas, aunque la última palabra la tiene Estados Unidos”, declaró Ebrard, al salir del encuentro con los legisladores.

El T-MEC se mantendrá vigente, afirma el secretario de Economía

Respecto a la revisión del T-MEC, Ebrard destacó que todas las señales procesales y políticas apuntan a que el tratado comercial se mantendrá vigente en su forma trilateral, es decir, con la participación activa de Canadá, Estados Unidos y México.

Sin embargo, reconoció que existen negociaciones bilaterales en distintos temas, en especial en materia de origen de productos, energía y cadenas de suministro, que podrían requerir ajustes específicos sin afectar el marco general del acuerdo.

Muchas gracias a la H. Cámara de Diputados por su invitación a comparecer el día de hoy, ha sido una experiencia muy útil y productiva. pic.twitter.com/YKvsGZfvpN — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 21, 2025

Diputados de Morena celebran el cumpleaños de Ebrard

Durante su llegada a la Cámara de Diputados, el secretario fue recibido entre aplausos, pastel, vela mágica y regalos por parte de legisladores de Morena identificados con su grupo político.

Los llamados marcelistas, entre quienes se encontraban Fabio Castellanos, Carol Antonio Altamirano, Ma. del Carmen Bautista, María Rosete e Irma Juan Carlos, le cantaron “Las Mañanitas” en medio de porras y felicitaciones.

En el ambiente festivo, alguien se quedó con los pasteles, mientras Ebrard ingresaba al recinto legislativo para continuar su agenda de reuniones privadas.