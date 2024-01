¿Cuándo y cómo fue la dictadura en El Salvador?

Se acercan las elecciones de El Salvador 2024 y todos los habitantes irán libremente a las urnas para elegir a su próximo gobernante, aunque no siempre fue así para el país centroamericano, pues durante varios años estuvo bajo el yugo de dictaduras militares.

¿Cuándo fue la dictadura en El Salvador?

En 1921 el presidente Arturo Araujo fue derrocado por un grupo de militares y algunos civiles. El entonces ministro de Guerra de El Salvador, Maximiliano Hernández Martínez, tomó posesión como el nuevo líder del país.

Las leyes del General Maximiliano Hernández Martínez hay que implementarlas en El Salvador urge!! 👇🏼 pic.twitter.com/hZOUe8v1Ur — El jinete (@jinete728384748) May 13, 2021

A partir de entonces El Salvador fue gobernado durante varios años por una dictadura militar con Hernández Martínez al frente, a pesar de que Estados Unidos y otros países no lo reconocieron como presidente de la nación.

¿Quién fue el dictador en El Salvador?

Hernández comenzó a gobernar basado en el temor de los ciudadanos y la represión contra ellos. Llegó a expropiar propiedades de alemanes e italianos residentes en El Salvador, y enviar a sus dueños a campos de concentración en Estados Unidos.

Para las elecciones de 1935, Hernández se volvió a postular y ganó sin ninguna oposición. En 1944 repitió el procedimiento, con lo cual llegó a tres mandatos consecutivos.

En ese año se levantó un primer grupo en contra del dictador, sin embargo rápidamente fue neutralizado, arrestaron a los responsables y después fueron fusilados.

Aunque meses después comenzaron más protestas en todos los sectores, conocida como la huelga de los brazos caídos que provocó la renuncia del dictador Hernández Martínez.

#HoyEnLaHistoria 1945: en El Salvador, el general Salvador Castaneda Castro es elegido presidente. pic.twitter.com/rnBCNXXAq7 — Chuw® el Casquivano. (@chuwie_chubaka) January 15, 2014

A Hernández lo sustituyó Salvador Castañeda Castro de 1945 a 1948, quien trató de continuar con el autoritarismo militar pero fue derrocado.

En 1962 se conformó el primer partido político Partido de Conciliación Nacional (PCN), de donde salieron los siguientes gobernadores del país, quienes siguieron siendo militares.

En 1977, Carlos Humberto Romero fue elegido presidente de El Salvador en medio de la polémica por supuesto fraude electoral, durante se mandato se vivió violencia gubernamental utilizaba a los soldados para reprimir a quienes estaba en contra de su gobierno.

¿Cuándo terminó la dictadura en El Salvador?

El 15 de octubre de 1979 el coronel Adolfo Arnoldo Majano lideró un golpe de estado contra Romero, al que se le sumaron grupos guerrilleros que se formaron durante la dictadura militar.

La guerra civil en El Salvador terminó el 16 de enero de 1992, con la firma de los acuerdo de paz, que desarmaron a los militares y quedaron al servicio de la sociedad civil.