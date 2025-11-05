Elecciones históricas en EU: Un musulmán gana Nueva York y una mujer conquista Virginia

Abigail Spanberger, excongresista demócrata y exfuncionaria de la CIA, hizo historia este martes al ser proyectada como la próxima gobernadora de Virginia, según Decision Desk de CNN durante las elecciones en EU.

Con su triunfo, Spanberger se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo de directora ejecutiva del estado, arrebatando el control al Partido Republicano.

Mientras que el socialista democrático Zohran Mamdani, de 34 años, logró lo que muchos consideraban improbable: ganar la alcaldía de Nueva York.

Abigail Spanberger lidera un giro político en Virginia tras derrotar a la republicana Earle-Sears

Spanberger, de 46 años, derrotó a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears en una contienda que reflejó la división política nacional, pero también el deseo de los votantes por soluciones prácticas.

Su campaña se centró en temas como la asequibilidad, el costo de vida y las preocupaciones locales derivadas de los recortes de empleos federales y la posibilidad de un cierre del gobierno, asuntos especialmente sensibles en un estado donde más de 300 mil personas trabajan para el gobierno de Estados Unidos.

Abigail Spanberger impulsa al Partido Demócrata tras ganar la gobernación de Virginia

Durante su campaña, Spanberger buscó marcar distancia del ala más radical del Partido Demócrata, posicionándose como una voz moderada capaz de atraer a votantes independientes y republicanos descontentos.

Además, aprovechó la figura de Donald Trump como contraste, vinculando a su rival Earle-Sears con el expresidente, pese a que éste no la respaldó directamente.

El triunfo de Spanberger representa también un impulso importante para los demócratas a nivel nacional, especialmente en medio del reto de responder a la segunda administración de Trump.

Para los sectores centristas del partido, su victoria es una señal alentadora de que el pragmatismo político aún puede ser una fórmula ganadora en estados considerados “morados”.

¿Quién es Abigail Spanberger, la exagente de la CIA que ganó la gobernación de Virginia?

Antes de llegar a la política, Spanberger trabajó en la aplicación de la ley y en la CIA, lo que le otorgó una reputación de disciplina y servicio público.

En 2018 ganó por primera vez un escaño en el Congreso al derrotar al republicano Dave Brat, quien había sorprendido años antes al exlíder de la mayoría de la Cámara, Eric Cantor. Tras tres periodos como representante del 7º Distrito de Virginia, decidió dejar su curul para buscar la gubernatura.

“Elegimos el pragmatismo sobre el partidismo”En su discurso de la noche electoral, desde el Centro de Convenciones Greater Richmond, Spanberger agradeció el apoyo de sus simpatizantes entre vítores y aplausos.

Zohran Mamdani se perfila como el nuevo alcalde de Nueva York, según proyecciones de CNN

Zohran Mamdani, de 34 años, logró lo que muchos consideraban improbable: ganar la alcaldía de Nueva York tras una campaña centrada en las demandas de la clase trabajadora y respaldada por su carisma personal. De acuerdo con las proyecciones de CNN, Mamdani se perfila como el próximo alcalde de la ciudad más poblada de Estados Unidos, en una contienda que captó la atención nacional.

El joven político derrotó nuevamente al exgobernador Andrew Cuomo, quien buscaba un regreso a la vida pública tras su caída política. Mamdani ya lo había superado en las primarias demócratas de junio y volvió a hacerlo en las elecciones generales, frustrando las esperanzas del veterano político de retomar protagonismo.

En la contienda también participó el republicano Curtis Sliwa, quien decidió mantenerse en la carrera pese a los intentos de los aliados de Cuomo por unificar el voto opositor contra el demócrata progresista.

*Con información complementada de CNN...

