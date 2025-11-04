Elecciones cruciales en EU: elige nuevo alcalde de Nueva York y la gubernatura de Virginia

Este martes 4 de noviembre se llevarán a cabo elecciones en distintos estados de EU, algunos de los más importantes son la gubernatura de Nueva Jersey y la alcaldía de Nueva York.

Las votaciones son de carácter estatal, legislativo y local, estas no son elecciones federales.

From New York and New Jersey to California, millions of Americans are voting this fall in multiple states, in several notable local and statewide elections for the first time since last November's presidential race. https://t.co/obVv4byWK7 — World News Tonight (@ABCWorldNews) November 3, 2025

Gubernaturas clave

Las dos únicas carreras por la gubernatura que se llevan a cabo este día son las de Virginia y Nueva Jersey. Estas son cruciales porque suelen servir como indicadores tempranos del sentimiento del electorado hacia el partido del presidente en el poder.

Virginia es considerada un estado péndulo (aunque en los últimos años ha tendido al azul). Esta elección es vital porque el gobernador actual no puede postularse a la reelección consecutiva. La contienda es vista como un indicador de la fuerza del Partido Republicano y del presidente en el estado.

Aunque Nueva Jersey se inclina históricamente hacia el Partido Demócrata, la contienda es observada de cerca para ver si el Partido Republicano logra capitalizar el descontento local o nacional.

High-stakes races are taking place in New York and New Jersey this Tuesday on Election Day. Hannah Fierick and Ashley Koning join us with what to watch for and what the national implications may be. pic.twitter.com/1O8FlEhxmG — ABC News Live (@ABCNewsLive) November 2, 2025

Alcaldías más importantes en votación

Durante esta elección también se someterán a votaciones alcaldías clave, estas son:

Nueva York: Es la elección de alcalde más observada del país. El resultado determinará la dirección política de la ciudad más grande y el centro financiero de EU en temas como la seguridad pública, la vivienda y el socialismo/capitalismo.

Miami: A pesar de que el cargo de alcalde en Miami tiene un poder limitado en comparación con el administrador de la ciudad, esta elección es crucial por el peso político de Florida y la influencia de Miami en la política de la comunidad cubanoamericana y latina.

Major elections across the United States on Tuesday could provide insight into public sentiment nine months into President Donald Trump's second term. The National News Desk highlights three important races to keep an eye on as Election Day approaches.



READ MORE:… pic.twitter.com/XdvXYkDYfH — The National Desk (@TND) November 4, 2025

Texas: Aunque no es una elección directa para el alcalde de Houston, la ciudad y el Condado de Harris votan por importantes puestos del Consejo Municipal y síndicos de Distritos Escolares.

Otros Condados y Ciudades: También hay elecciones para puestos municipales, consejos escolares y diversas proposiciones constitucionales locales en muchos otros estados, incluyendo Oregón (Condado de Multnomah).

Termómetro político

Las elecciones de mitad de periodo (midterms) generalmente ocurren en el año par intermedio entre las presidenciales.

Las elecciones en años impares como este (2025) suelen centrarse en la política estatal y local, pero a menudo se consideran un termómetro político para medir el ánimo de los votantes de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2028.