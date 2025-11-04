Logo InklusionSitio accesible
Elecciones cruciales en EU: elige nuevo alcalde de Nueva York y la gubernatura de Virginia

Este martes 4 de noviembre es un día muy importante a nivel estatal y local en EU debido a las elecciones en distintos estados de EU ¿Cuáles son las contiendas clave?

Elecciones en EU este 4 de noviembre 2025
Kamala Harris no competirá por ningún cargo, solamente participa en las campañas demócratas. |Reuters
Este martes 4 de noviembre se llevarán a cabo elecciones en distintos estados de EU, algunos de los más importantes son la gubernatura de Nueva Jersey y la alcaldía de Nueva York.

Las votaciones son de carácter estatal, legislativo y local, estas no son elecciones federales.

Gubernaturas clave

Las dos únicas carreras por la gubernatura que se llevan a cabo este día son las de Virginia y Nueva Jersey. Estas son cruciales porque suelen servir como indicadores tempranos del sentimiento del electorado hacia el partido del presidente en el poder.

Virginia es considerada un estado péndulo (aunque en los últimos años ha tendido al azul). Esta elección es vital porque el gobernador actual no puede postularse a la reelección consecutiva. La contienda es vista como un indicador de la fuerza del Partido Republicano y del presidente en el estado.

Aunque Nueva Jersey se inclina históricamente hacia el Partido Demócrata, la contienda es observada de cerca para ver si el Partido Republicano logra capitalizar el descontento local o nacional.

Alcaldías más importantes en votación

Durante esta elección también se someterán a votaciones alcaldías clave, estas son:

Nueva York: Es la elección de alcalde más observada del país. El resultado determinará la dirección política de la ciudad más grande y el centro financiero de EU en temas como la seguridad pública, la vivienda y el socialismo/capitalismo.

Miami: A pesar de que el cargo de alcalde en Miami tiene un poder limitado en comparación con el administrador de la ciudad, esta elección es crucial por el peso político de Florida y la influencia de Miami en la política de la comunidad cubanoamericana y latina.

Texas: Aunque no es una elección directa para el alcalde de Houston, la ciudad y el Condado de Harris votan por importantes puestos del Consejo Municipal y síndicos de Distritos Escolares.

Otros Condados y Ciudades: También hay elecciones para puestos municipales, consejos escolares y diversas proposiciones constitucionales locales en muchos otros estados, incluyendo Oregón (Condado de Multnomah).

Termómetro político

Las elecciones de mitad de periodo (midterms) generalmente ocurren en el año par intermedio entre las presidenciales.

Las elecciones en años impares como este (2025) suelen centrarse en la política estatal y local, pero a menudo se consideran un termómetro político para medir el ánimo de los votantes de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2028.

