¡Pánico en pleno festival! Dos niñas heridas al caer de un juego mecánico en Luisiana, EU

Dos niñas resultaron heridas esta semana en Luisiana, Estados Unidos, tras un grave accidente ocurrido en un juego mecánico.

El incidente sucedió el sábado por la mañana porque el carrito en el que estaban las menores se atascó en la estructura. Esta falla mecánica provocó que las niñas fueran lanzadas al vacío desde una altura aproximada de 4.5 metros del suelo.

Two young girls were rushed to the hospital after being thrown from a Ferris wheel at the Harvest Festival in New Roads, Louisiana. One was airlifted to Baton Rouge. The ride and a nearby slide are now shut down as the State Fire Marshal investigates what went wrong. pic.twitter.com/rkgpsPzE7e — Ben Crump (@AttorneyCrump) November 2, 2025

Traslado de emergencia

Tras el impacto, el personal de emergencia intervino de inmediato. Debido a la gravedad de sus lesiones, una de las niñas tuvo que ser trasladada en avión a un hospital para recibir atención especializada.

Hasta el momento, las condiciones de salud de ambas menores se desconocen.

Las autoridades locales están investigando a fondo el incidente para determinar la causa exacta de la falla.

Two young girls hurt after being dumped out of Ferris wheel at Louisiana festival https://t.co/ioioTWnH2S pic.twitter.com/2S1GzERqMQ — The Independent (@Independent) November 3, 2025

¿Qué tan seguido ocurren estos accidentes?

Si bien los parques de diversiones fijos son generalmente muy seguros, los accidentes ocurren con cierta regularidad, especialmente en ferias y carnavales itinerantes, donde los juegos son montados y desmontados con frecuencia.

Se estima que la probabilidad de sufrir una lesión grave en una atracción fija de un parque de diversiones es muy baja (alrededor de 1 en 15.5 millones de viajes, según la Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Atracciones IAAPA).

Algunas de las causas más comunes que provocan las fallas son desgaste de cables, fallas en el sistema de seguridad o enganches, no asegurar correctamente a los pasajeros o no seguir los procedimientos de operación y parada de emergencia.

2 girls fall from Ferris wheel at Louisiana harvest festival: sheriff https://t.co/GGcN1jfxY3 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 3, 2025

¿Cómo asegurarse que un juego mecánico es seguro?

Como usuario, usted tiene la capacidad de realizar una inspección de seguridad antes de subirse. La responsabilidad final recae en las autoridades de Protección Civil y la empresa operadora.

Algunos pasos que puede seguir son: observar el juego (antes de subir), verifique que no se mueva de forma extraña (ruidos fuertes, chirridos excesivos), observe el comportamiento del operador (está distraído o no), verifique el asiento de seguridad (el arnés o la barra baja completamente y asegura firmemente su cuerpo), asegúrese de que usted cumple con todos los requisitos de altura, edad y salud señalados, etc.

En ferias y carnavales, las autoridades (como Protección Civil) deben haber colocado una placa o un sello de inspección reciente. Si no ve ninguna, puede preguntar al personal si tienen la inspección de la autoridad local visible