Colapso en el corazón de Roma: parte de Torre dei Conti se derrumba, hay un muerto

Una parte de la Torre dei Conti, ubicada en el centro de Roma y que data del siglo XIII, se derrumbó durante los trabajos de restauración.

Torre dei Conti colapsa en centro de Roma
La torre colapsó este lunes 3 de noviembre. |Reuters
Escrito por: Jimena Romero Escamilla

Con información de: Reuters

Una parte de la torre medieval, Torre dei Conti, ubicada en pleno centro de Roma, se derrumbó mientras estaba en proceso de restauración. El incidente ha generado alarma en la capital italiana, dada la relevancia histórica del monumento.

La torre, que alcanza los 29 metros de altura, data del siglo XIII y es un elemento distintivo en el paisaje histórico del centro de Roma. El derrumbe dejó a un trabajador sin vida.

Saldo y estado del edificio

El colapso, ocurrido durante los trabajos de remodelación, dejó un saldo de tres personas heridas.

Lesiones Graves: Una persona sufrió lesiones de gravedad. Mas tarde, medios locales informaron que posteriormente perdió la vida.
Heridas Menores: Otras dos personas resultaron con heridas leves.

Cuerpos de emergencia locales acudieron rápidamente al sitio para atender a los afectados.

Investigación en curso

Después de los terribles acontecimientos, las autoridades locales abrieron una investigación para determinar qué fue exactamente lo que derivó el derrumbe. Por ahora, el área permanece acordonada, mientras autoridades realizan el trabajo de investigación en el lugar.

El edificio había estado cerrado al público desde hace 9 años y se encontraba en proceso de remodelación desde hace cuatro años. Las obras tenían como objetivo asegurar y preservar la estructura.

Historia Torre dei Conti

La Torre dei Conti (Torre de los Condes) es un monumento fascinante y un símbolo de la turbulenta historia de Roma durante la Edad Media.

Fue erigida alrededor de 1238 por el Papa Inocencio III como una residencia fortificada y un símbolo de poder para su poderosa familia, los Condes de Segni (o Conti di Segni).

Está estratégicamente situada en el corazón de Roma, cerca del Coliseo y el Foro Romano. Fue construida sobre los restos del antiguo Templo de la Paz y, originalmente, estaba revestida con mármol travertino extraído de los cercanos Foros Imperiales.

En la Roma medieval, las familias nobles y eclesiásticas construían estas "casas-torre" para servir como residencias fortificadas y fortalezas privadas. Eran una manifestación de su poder militar y político en una ciudad fragmentada por luchas internas. También servía para proteger las procesiones papales.

¿Por qué la están restaurando?

La razón principal por la que la Torre dei Conti estaba en proceso de restauración es la necesidad urgente de garantizar su seguridad estructural y preservar un monumento clave del patrimonio histórico de Roma que se encontraba en grave deterioro.

Esta sufrió graves daños y colapsos parciales debido a devastadores terremotos en los siglos XIV (especialmente en 1349) y XVII.

