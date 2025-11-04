Colapso en el corazón de Roma: parte de Torre dei Conti se derrumba, hay un muerto

Una parte de la torre medieval, Torre dei Conti, ubicada en pleno centro de Roma, se derrumbó mientras estaba en proceso de restauración. El incidente ha generado alarma en la capital italiana, dada la relevancia histórica del monumento.

La torre, que alcanza los 29 metros de altura, data del siglo XIII y es un elemento distintivo en el paisaje histórico del centro de Roma. El derrumbe dejó a un trabajador sin vida.

WATCH: A section of Rome's Torre dei Conti, the 29-meter tower built in the early 13th century, collapsed for a second time during restoration, injuring three workers pic.twitter.com/5xNPFyM9L1 — Reuters (@Reuters) November 3, 2025

Saldo y estado del edificio

El colapso, ocurrido durante los trabajos de remodelación, dejó un saldo de tres personas heridas.

Lesiones Graves: Una persona sufrió lesiones de gravedad. Mas tarde, medios locales informaron que posteriormente perdió la vida.

Heridas Menores: Otras dos personas resultaron con heridas leves.

Cuerpos de emergencia locales acudieron rápidamente al sitio para atender a los afectados.

Sono drammatiche le immagini che raccontano quello che sta accadendo a Largo Corrado Ricci.

C'è grande apprensione e preoccupazione per i due crolli consecutivi che hanno interessato in poche ore la Torre dei Conti nell'area del parco archeologico dei Fori Imperiali.

Prima di… pic.twitter.com/kjCauvNvMW — Luciano Nobili (@lucianonobili) November 3, 2025

Investigación en curso

Después de los terribles acontecimientos, las autoridades locales abrieron una investigación para determinar qué fue exactamente lo que derivó el derrumbe. Por ahora, el área permanece acordonada, mientras autoridades realizan el trabajo de investigación en el lugar.

El edificio había estado cerrado al público desde hace 9 años y se encontraba en proceso de remodelación desde hace cuatro años. Las obras tenían como objetivo asegurar y preservar la estructura.

❌️ #Roma, estratto in vita dai #vigilidelfuoco e affidato ai sanitari per il trasporto in ospedale l'operaio bloccato sotto le macerie per il crollo della Torre dei Conti. Sul posto hanno operato 140 unità del Corpo nazionale [#3novembre 23:00] pic.twitter.com/lPr7gH8qD9 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 3, 2025

Historia Torre dei Conti

La Torre dei Conti (Torre de los Condes) es un monumento fascinante y un símbolo de la turbulenta historia de Roma durante la Edad Media.

Fue erigida alrededor de 1238 por el Papa Inocencio III como una residencia fortificada y un símbolo de poder para su poderosa familia, los Condes de Segni (o Conti di Segni).

Está estratégicamente situada en el corazón de Roma, cerca del Coliseo y el Foro Romano. Fue construida sobre los restos del antiguo Templo de la Paz y, originalmente, estaba revestida con mármol travertino extraído de los cercanos Foros Imperiales.

En la Roma medieval, las familias nobles y eclesiásticas construían estas "casas-torre" para servir como residencias fortificadas y fortalezas privadas. Eran una manifestación de su poder militar y político en una ciudad fragmentada por luchas internas. También servía para proteger las procesiones papales.

Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: un operaio è grave. Il momento del secondo crollo https://t.co/lTqzgRUUkV pic.twitter.com/7g5ekQsj2S — Il Foglio (@ilfoglio_it) November 3, 2025

¿Por qué la están restaurando?

La razón principal por la que la Torre dei Conti estaba en proceso de restauración es la necesidad urgente de garantizar su seguridad estructural y preservar un monumento clave del patrimonio histórico de Roma que se encontraba en grave deterioro.

Esta sufrió graves daños y colapsos parciales debido a devastadores terremotos en los siglos XIV (especialmente en 1349) y XVII.