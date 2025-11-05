Estados Unidos lanza nuevo ataque contra barco de narcotraficantes en el Pacífico; hay dos muertos
Estados Unidos, por orden de Donald Trump, lanzó un ataque en el Pacífico contra un barco de narcotraficantes; dos personas murieron.
Estados Unidos llevó a cabo un ataque nuclear contra un barco de narcotraficantes en aguas internacionales del Pacífico Oriental, por orden del presidente Donald Trump.
Según el Departamento de Guerra, la embarcación pertenecía a una Organización Terrorista Designada (OTD) y transportaba estupefacientes por una ruta de contrabando.
Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO).— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 5, 2025
Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling, transiting along a known… pic.twitter.com/OsQuHrYLMp