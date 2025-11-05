Logo InklusionSitio accesible
Estados Unidos lanza nuevo ataque contra barco de narcotraficantes en el Pacífico; hay dos muertos

Estados Unidos, por orden de Donald Trump, lanzó un ataque en el Pacífico contra un barco de narcotraficantes; dos personas murieron.

Ataque nuclear en el Pacífico: Estados Unidos destruye buque implicado en narcotráfico
Estados Unidos destruye buque implicado en narcotráfico|Captura de pantalla
Escrito por: Alejandra Gómez
Estados Unidos llevó a cabo un ataque nuclear contra un barco de narcotraficantes en aguas internacionales del Pacífico Oriental, por orden del presidente Donald Trump.

Según el Departamento de Guerra, la embarcación pertenecía a una Organización Terrorista Designada (OTD) y transportaba estupefacientes por una ruta de contrabando.

