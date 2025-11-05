Antes de prender el motor revisa el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Este miércoles, el programa Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que autoridades ambientales exhortan a los conductores a revisar las restricciones antes de salir.

Esta medida implementada por la CAMe busca reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana. La disminución de autos en circulación ayuda a mejorar los índices de calidad del aire, especialmente en días de alta concentración de ozono o partículas finas.

¿Qué autos no circulan los miércoles?

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, este martes tienen restricción los vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, y hologramas 1 y 2.

La medida aplica a partir de las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en la CDMX y municipios del Edomex.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula del miércoles 29 de octubre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/bcyNEK2NXO — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 29, 2025

En caso de incumplirla, los conductores podrían recibir una multa que va de 2 mil 262 a 3 mil 394 pesos, además de que pueden llevarse tu vehículo al corralón.

Los policías de tránsito mantienen operativos constantes para garantizar el cumplimiento del programa, por lo que se recomienda respetar las disposiciones y evitar sanciones.

Cabe señalar que los automóviles que cuentan con holograma “00” o “0” quedan exentos de esta medida, lo que significa que podrán circular sin restricciones durante esta jornada.

Las autoridades exhortan a los conductores a respetar el calendario y los lineamientos del programa, ya que las multas por incumplimiento pueden representar un gasto considerable.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

El programa del Hoy No Circula se implementa en la Ciudad de México y en los diferentes municipios del Estado de México:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Cuautitlán Izcalli

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

En todos ellos la vigilancia es estricta y la sanción por incumplir la norma puede derivar en una multa económica, además de la inmovilización del vehículo por parte de las autoridades correspondientes.