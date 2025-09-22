“Una amenaza muy seria": Donald Trump se burla de VIDEO de milicias de Nicolás Maduro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hizo mofa de los ejercicios de la milicia del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y, en tono irónico, mencionó que representa una amenaza muy seria.

Este mensaje sucede en el contexto después de cuatro ataques contra embarcaciones venezolanas, las cuales llevaban drogas ilegales, de acuerdo con el gobierno estadounidense, así como semanas del aumento de la presencia de buques destructores de las fuerzas armadas estadounidenses en el caribe.

VIDEO: Así son los entrenamientos de la milicia de Venezuela

En su perfil de la red Truth Social, Trump compartió un video de entrenamientos de a la milicia de Venezuela, donde al menos dos mujeres sujetan fusiles, corren y se colocan detrás de pequeñas barricadas de tabiques.

“Ultra Secreto: Atrapamos a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!”, añadió como comentario el presidente de Estados Unidos.

Venezuela presume vehículos blindados

Las fuerzas armadas de Venezuela realizaron un entrenamiento para civiles en Caracas, la capital, el sábado 20 de septiembre de 2025, en medio de críticas hacia el gobierno de Estados Unidos tras los ataques a embarcaciones venezolanas.

“Nosotros no buscamos la guerra con nadie, pero sabemos defendernos”, afirmó Diosdado Cabello, ministro del Interior.

El entrenamiento, parte de la iniciativa “El Ejército va al pueblo” del régimen venezolano consistió en tener a civiles y milicianos practicando con rifles y torretas antiaéreas.

El “choque” militar entre Venezuela y Estados Unidos: así se vive la tensión en el Caribe

En una carta al presidente estadounidense Donald Trump vista por la agencia de noticias Reuters, el dictador Nicolás Maduro Moros ofreció entablar conversaciones directas y rechazó las afirmaciones estadounidenses de que Venezuela jugó un papel importante en el narcotráfico.

Casa Blanca ya recibió carta de Maduro

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, afirmó el lunes 22 de septiembre de 2025 que el presidente estadounidense recibió la carta del dictador de Venezuela, pero reiteró que el régimen de Nicolás Maduro es ilegítima.

🇺🇸🇻🇪 | “Leímos la carta que envió Maduro al Presidente Trump. Está llena de mentiras, y la posición de la administración no ha cambiado: Maduro es ilegítimo”, dijo hoy la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. pic.twitter.com/zmpetKnoj8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 22, 2025

“Hemos visto esta carta. Francamente, creo que Maduro repitió muchas mentiras en ella, y la postura del gobierno sobre Venezuela no ha cambiado. Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo, y el presidente (Donald Trump) ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas letales del régimen venezolano a Estados Unidos”, afirmó Leavitt.

