Concluye la búsqueda: Hallan sin vida a familia desaparecida en maxipista Mazatlán–Culiacán

La búsqueda para dar con tres integrantes de una familia reportada como desaparecida en Sinaloa, concluyó este lunes 25 de agosto de una manera trágica.

Una joven y sus dos tíos, quienes se encontraban sin localizar, desde el pasado 14 de agosto, fueron encontrados dentro de la camioneta en la que viajaban, sobre la maxipista Mazatlán–Culiacán, a la altura del kilómetro 83 en el municipio de Elota.

Lo que parece indicar que todo se trató de un fatal accidente ocasionado por las lluvias de ese día, las cuales provocaron distintos encharcamientos.

¿Qué le pasó a la familia desaparecida en Sinaloa?

Tras ser vistos por última vez el jueves 14 cerca de la colonia 6 de enero en Culiacán, sus familiares levantaron la denuncia de inmediato, mientras que sus fichas fueron publicadas en distintas páginas de Colectivos y en la Comisión Estatal de Búsqueda.

Para el 22 de agosto, se realizó una manifestación en el centro de la ciudad para exigir resultados en las investigaciones y la pronta localización de las 3 personas, pero nada parecía dar resultado.

No fue hasta el lunes por la tarde, que una llamada al 911 alertó sobre la presencia de una camioneta Nissan Xtreme color naranja volcada dentro de un dren y, al interior, había tres cuerpos en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con los cuerpos de emergencia, la camioneta permaneció cubierta por el agua durante varios días debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona, y fue hasta que el nivel bajó que el vehículo quedó al descubierto.

Identifican a familia desaparecida en Sinaloa

Aunque inicialmente se habló de tres personas sin identificar, posteriormente se confirmó que se trataba de Francisco Javier Quiñones, de 49 años; Patricia Villa Oliva, de 48 años; y Denisse Alejandra Avitia, de 29 años, sobrina de los dos primeros, quienes habían sido vistos por última vez cuando circulaban por la carretera.

La localización de la camioneta coincide con la ruta que la familia seguía el día de su desaparición, lo que refuerza la hipótesis de que habrían sufrido un accidente en la carretera federal.

Además, por las condiciones en que se encontraron los cuerpos, se presume que el percance ocurrió hace alrededor de 10 días, justo en el periodo en que se reportaron intensas lluvias en diferentes municipios de Sinaloa, como Juan José Ríos, El Fuerte y Ahome.