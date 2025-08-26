En Argyle, Nueva York, Estados Unidos, una dolorosa noticia sacudió a la comunidad de amantes de los animales tras el hallazgo de 21 perros muertos en un centro de cuidado canino ubicado en el condado de Washington.

Entre ellos estaba Piglet, la mascota de 12 años de Hannah Elmore, cuya familia vivió momentos de profunda tristeza y desconcierto.

Horror en el centro canino: 21 perros encontrados muertos

La familia Elmore dejó a su perrita Piglet en el centro de hospedaje Anastasia’s Acres Dog Boarding el viernes 22 de agosto de 2025 antes de salir de viaje de fin de semana. Pensaban regresar el domingo 24 de agosto para reunirse con ella. Sin embargo, horas antes de recogerla recibieron la llamada que ningún dueño quiere recibir.

Hannah recuerda el momento con dolor: “Mi papá nos dijo que ella había fallecido y yo simplemente me derrumbé”. Y es que Piglet era mucho más que un animal de compañía; “siempre estaba ahí para todos, se acurrucaba conmigo en el sofá y extrañamos ese tintinear suyo al caminar por el pasillo”, mencionó Hannah.

La pérdida de Piglet y de otros perros causó un fuerte impacto emocional en las familias afectadas. Los dueños acudieron al centro para recuperar los cuerpos de sus mascotas y entregaron su información a la policía, mientras buscan respuestas sobre lo ocurrido.

Dueños exigen claridad tras tragedia en centro de cuidado para peros de Nueva York

Según la declaración de Hannah, su padre mencionó que la causa podría estar relacionada con el sistema de aire acondicionado del lugar, aunque no recibieron detalles claros: “No nos dieron mucha información”. Los investigadores del sheriff del condado de Washington no emitieron aún una declaración ni confirmaron si se hay cargos contra los responsables del centro Anastasia’s Acres Dog Boarding.

Los propietarios del centro donde fallecieron los animales se negaron a hablar con la prensa local, lo que aumentó la preocupación con los dueños de las mascotas. Hannah expresó un deseo sencillo y profundo: “Significaría mucho saber que las personas que cuidaban de ella pidieron disculpas”.

Para Hannah Elmore, que consideraba a Piglet su mejor amiga, esta experiencia ha sido devastadora. “Nadie debería pasar por algo así”, afirmó entre lágrimas.

