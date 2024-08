¿Has escuchado hablar de la famosa revisión de rutina en la Ciudad de México? Tal vez te ha tocado presenciarla, o bien, estuviste involucrado en una, sin embargo, este acto cometido por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no es bien aceptado por los conductores que en ocasiones, incluso se oponen a que se las realicen.

Por ejemplo, en redes sociales se han documentado casos donde ciudadanos denuncian que policías—o supuestos elementos de la institución—les solicitan que se detengan para hacerles una revisión de rutina, incluso, sin importar que la persona vaya caminando en la vía pública, pero ¿qué hacer ante una situación así?

¿Es legal si me hacen una revisión de rutina en CDMX?

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te explicamos qué significa la famosa revisión de rutina, algo que dentro del marco legal no está establecido en la ley, Reglamento de Tránsito o algún Código Penal, por lo que se trata de una figura o dicho que no se concibe en un documento.

En entrevista con FIA, la abogada Nathali Hernández Islas, profesora de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) explica que en todo caso, el hecho de que un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México retenga a una persona con el argumento de que le hará una revisión de rutina, no está estipulado en la ley.

“La revisión de rutina como tal no existe, en la ley no existe. Ha sido una práctica de los policías que llegan a hacer las detenciones con el argumento de revisar, ya sea tu vehículo, o inclusive a una persona que va en la vía pública. En la actualidad ya no debería de ser.

“Lo que sí faculta, y va desde nuestra Constitución en el Artículo 16, es que todo acto de molestia en cuanto a tu persona, patrimonio o a tu libertad, debe estar fundado y motivado bajo una orden”, explicó.

Lo que sí pueden hacer los policías de la SSC es marcarte el alto cuando existe una orden de aprehensión en tu contra, la cual fue emitida una vez que se confirma tu identidad y el delito por el cual se te busca.

¿Qué pasa si me niego a una revisión de rutina en CDMX?

La abogada recordó que, por ejemplo, lo que sí existe es un Reglamento de Tránsito el cual faculta a los policías de Tránsito “a hacer detención o una revisión”, por ejemplo, a conductores que van a exceso de velocidad o que no traen el cinturón de seguridad, lo que se considera una falta a la ley y por ende, una infracción.

Lo anterior, dijo, “es un motivo que puede terminar en una revisión” toda vez que el policía solicite documentos al conductor, pero si este se opone o muestra una actitud negativa, el policía “puede ir aumentando los requisitos hasta llegar a la revisión”.

Policías de @SSC_CDMX le marcan el alto a conductor por no te trae el cinturón de seguridad en Autopista Urbana Norte, colonia Lomas de Chapultepec, @AlcaldiaMHmx y le encuentran alrededor de dos millones 500 mil pesos que no explicó su procedencia 👇🧵 pic.twitter.com/AcZLH75DKA — Iván Ramírez (@ivanramirez092) February 21, 2024

“Cuando hay una percepción por parte del elemento que hay la comisión de un delito, puede solicitar que se (la persona) abra la cajuela o se baje del vehículo. Cuando nota que trae aliento alcohólico, todo eso conlleva a la revisión”, explicó.

De hecho, derivado de lo anterior, algunos policías han logrado detenciones de personas presuntamente relacionadas con otros delitos luego de marcarles el alto , por ejemplo, por no traer el cinturón de seguridad, no portar placas de circulación o ir a exceso de velocidad.

Algunos conductores, tras una revisión, han sido descubiertos con armas y don dinero en exceso el cual no pudieron acreditar su legal posesión.

Detienen a joven de 20 años en Autopista Urbana Norte, colonia Lomas de Chapultepec, @AlcaldiaMHmx con alrededor de un millón 145 mil pesos. Oficiales de tránsito de @SSC_CDMX le marcaron el alto por no usar el cinturón de seguridad y realizar cambios intempestivos de carril pic.twitter.com/jqOyT3Igcr — Iván Ramírez (@ivanramirez092) March 5, 2024

La abogada explicó lo que sí existen son programas de seguridad u operativos en avenidas, cruceros y hasta en el transporte público, para prevenir algún delito, imaginando que alguien trajera u n arma o sustancias prohibidas como drogas, pero “como tal la palabra revisión de rutina no existe en la ley, no está contemplada en ninguna legislación”.

Estos programas, como Conduce sin alcohol o el Operativo Pasajero Seguro de la SSC, deben estar fundamentados ante el gobierno de de la Ciudad de México.

En caso de que no sea así, y un policía te detenga argumentando una revisión de rutina, debe indicarte cuál es el motivo de la detención, “y si te dice revisión de rutina, puedes decir ‘me niego a la revisión’”, comentó la abogada Nathali Hernández Islas.

"(El policía) justifica que te estás oponiendo, pero lo que tienes que hacer es permitir que (el oficial de Tránsito) llame al de Seguridad y explicarle la situación. Lo más que va a pasar es que vayas a llegar a la agencia del Ministerio Público y ahí no va haber elementos para detenerte”.

¿Dónde puede hacer una denuncia contra un policía en CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cuenta con el área de Asuntos Internos, donde una persona puede denunciar o reportar el mal actuar de un policía. Deberás acudir a las instalaciones de la dependencia, ubicadas en Calle Liverpool 136, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Recuerda que podrás presentar el mayor número de pruebas como matrícula de la patrulla, y nombre del oficial involucrado, quien en todo momento está obligado a identificarse y a quien puedes grabar al oficial de CDMX en el momento de algún abuso cometido por él como servidor público.