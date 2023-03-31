|VIDEO: Auto conducido a exceso de velocidad, “vuela” y se estrella en un deportivo de Bélgica

Un auto que era conducido a exceso de velocidad, "vuela" y se estrella contra un deportivo en un espectacular accidente que fue captado en video por cámaras de seguridad instaladas en la comuna de Bélgica.

El espectacular accidente ocurrió luego que el conductor de un auto que era conducido a exceso de velocidad por los muelles del Mosa con dirección al Flémalle, perdiera el control tras chocar con un obstáculo. El auto "salió volando" y terminó impactado contra el deportivo llamado Louis Melin.

Aunque de inmediato, las autoridades no establecieron las circunstancias exactas que llevaron al siniestro, testigos informaron que el auto superaba con creces el límite de los 90 kilómetros por hora, establecidos para una avenida o carretera en Bélgica.

El conductor fue el único involucrado en el espectacular accidente y a pesar de lo aparatoso del siniestro, fue sacado con pronóstico vital por parte de los rescatistas. Elementos del cuerpo de bomberos de Lieja llegaron rápidamente al lugar del siniestro para encargarse de la situación.

🇧🇪Incroyable accident de voiture hier soir à Flémalle, près de Liège, en Belgique. Une Mercedes percute un rond-point à 200km/h, s’envole et termine sa course… dans un gymnase.



Le conducteur, un footballeur pro, souffre de multiples fractures.



📸RTC Télé Liège pic.twitter.com/ZFxkQTiqHA — Maxime Trédan (@MaxTredan) March 31, 2023

Futbolista marroquí protagoniza espectacular accidente: su auto sale volando y se estrella contra un deportivo

En el video del espectacular accidente se puede apreciar como el conductor, al volante de un Mercedes-Benz, dio un dramático trompo cuando su coche se estrelló contra una rotonda e hizo que saliera "volando" a unos 20 metros del suelo, hasta que se estrelló contra una pared de deportivo, que está construido a cinco metros el suelo, antes de terminar en el suelo de una cancha de baloncesto que se encuentra en el interior.

Sofian Kiyine, futbolista marroquí de origen belga, era el conductor del auto que protagonizó el espectacular accidente de tránsito en la localidad de Flémalle. E´l golpeó el borde de una rotonda, por lo que su auto que iba a exceso de velocidad, se elevó unos metros en el aire para terminar estrellándose contra la fachada de un deportivo.

Por fortuna, los jóvenes jugadores de baloncesto todavía no estaban entrenando en la cancha aunque se disponían a hacerlo antes de que ocurriera el siniestro que terminó con conductor herido y trasladado a un hospital.

😳 Sofian Kiyine, ex de Chievo Verona, Salernitana, Lazio y Venezia, y actual jugador del OH Leuven, ha sufrido un terrible accidente de coche.



Su estado es grave.



['DHnet'] pic.twitter.com/r89juvHAF2 — Fútbol Italiano 🇮🇹 (@FT_Italiano) March 31, 2023

Dos accidentes ocurrieron prácticamente de manera simultánea en Flémalle

Un par accidentes ocurrieron prácticamente de manera simultánea en el área de la comuna de Flémalle en el este de la nación europea. Poco antes de este siniestro, otro accidente ocurrió en la misma zona.

Este accidente se produjo en la E 42, en el que una furgoneta matriculada en Polonia chocó contra un camión que estaba señalizando obras en la autovía. El conductor sufrió heridas leves pero requirió ser rescatado antes de ser atendido por los servicios de emergencia. Este accidente provocó una importante congestión del tráfico en la E 42.