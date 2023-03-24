Polonia defiende el legado de una de sus figuras históricas más destacadas, ya que las acusaciones de que el difunto Papa Juan Pablo II ocultó abusos a menores profundizan las divisiones en el país predominantemente católico.

Las afirmaciones en un nuevo libro y documental de televisión de que el difunto Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyla, ocultó a sabiendas escándalos de pedofilia clerical como arzobispo de Cracovia, han llevado a algunos polacos a exigir que se reevalúe su legado.

El relato de Slawomir Mastek, un fotógrafo de 56 años de la ciudad natal del difunto Papa, Wadowice, abre el libro de un periodista de investigación holandés publicado el 8 de marzo. Mastek dijo que dos sacerdotes abusaron de él cuando era un monaguillo de 13 años.

Si bien uno de los sacerdotes reconoció su culpabilidad, cuando Mastek confrontó a la iglesia sobre el otro caso en 2011, dice que los sacerdotes locales le prohibieron filmar ceremonias religiosas y perdió hasta el 80% de su negocio.

La iglesia católica polaca instó a los polacos a respetar la memoria del difunto Papa, diciendo que una revisión de sus archivos no confirmó las acusaciones contra la jerarquía eclesiástica y agregó que algunos archivos podrían abrirse en el futuro. El Vaticano no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre las acusaciones en el libro, llamado "Máxima Culpa".

Lukasz Michalczewski / Portavoz del arzobispo de Cracovia:

“Abrir los archivos que contienen datos personales confidenciales requiere el cuidado y el consentimiento de un obispo local, y posiblemente también del Vaticano. No será un proceso rápido”.

En Polonia Libro y documental de televisión aseguran que el Papa Juan Pablo II ocultó abusos a menores. (Original Caption) 10/3/1979-New York, NY.|Bettmann/Bettmann Archive

Defensores de Juan Pablo II dicen que documental es un ataque de la oposición al gobierno de Polonia

El estudio de Mastek en la plaza central de Juan Pablo II, Wadowice, permanece abierto, pero ahora se gana la vida renovando casas. Con las elecciones previstas para el otoño, le preocupa que la politización del tema retrase la justicia para otras víctimas.

En la década de 1980, la Iglesia Católica fue la voz de la libertad en Polonia, inspirando a la gente a oponerse al régimen comunista.

Sin embargo, está perdiendo terreno lentamente en parte debido a los escándalos de abuso sexual del clero y las acusaciones de encubrimiento que han sacudido a la Iglesia en los últimos años, no solo en Polonia sino en muchos países, e involucraron a los sucesores de Juan Pablo II.

Filip Kaczynski, un legislador del PiS de Wadowice, dijo que no ha visto el documental, pero está convencido de que pretende difamar al difunto Papa.

Filip Kaczynski / Legislador:

“Dado que fue transmitido por un canal de televisión que apoya abiertamente a la oposición, no es un accidente, es un ataque a la iglesia que puede ser parte de una lucha política interna”.

En Wadowice, el Museo de la Casa de la Familia de Juan Pablo II no tiene planes de incluir la controversia, dijo la subdirectora Katarzyna Coufal-Lenczowska.

"No se pueden redefinir los valores más importantes y de eso se trata esta exposición", dijo a Reuters.