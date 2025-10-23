Donald Trump anuncia “operación histórica” contra cárteles: más de 3 mil detenidos y toneladas de droga incautada

El presidente Donald Trump ofreció un mensaje contundente al anunciar los resultados de una “operación histórica y sin precedentes” en contra del narcotráfico, que según dijo, representa “el mayor golpe a los cárteles de la droga en la historia de Estados Unidos”.

¿Qué dijo Trump hoy? Acompañado por altos funcionarios de seguridad, el magnate republicano aseguró que más de tres mil criminales han sido arrestados en las últimas semanas, entre ellos miembros y líderes de organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la MS-13 y el Tren de Aragua.

“Estas organizaciones son el ISIS del continente. A diferencia de las administraciones anteriores, nosotros no vamos a negociar con ellos: los vamos a eliminar”, declaró en su mensaje en vivo durante este jueves desde la Casa Blanca.

¿Cuáles fueron los resultados de la operación antidrogas?

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi confirmó que durante los operativos se incautaron cerca de 58 mil kilogramos de cocaína, una cantidad que, según dijo, “sería suficiente para llenar una piscina y media”.

Además, las autoridades decomisaron más de dos millones de pastillas de fentanilo y alrededor de mil armas de fuego: “Estamos desmantelando las rutas del narcotráfico desde el Caribe hasta el Pacífico”, aseguró Bondi.

Por su parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, comparó los ataques recientes contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico con las operaciones antiterroristas del pasado: “A estas organizaciones las vamos a tratar como a Al Qaeda: las vamos a cazar, las vamos a encontrar y las vamos a eliminar”.

Trump acusa a Biden de “rendirse ante los cárteles”

Durante su discurso, Trump lanzó severas críticas contra el expresidente Joe Biden, a quien acusó de “haber entregado la frontera sur”, además de “permitir que los cárteles tomaran el control del país”.

El mandatario estadounidense aseguró que su administración firmó órdenes ejecutivas para designar oficialmente a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y crear un Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional que coordina agencias como el FBI, la DEA, ICE y el Departamento de Justicia.

El anuncio coincide con operaciones militares recientes de Estados Unidos contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, lo que refuerza la ofensiva antidrogas anunciada por el Presidente Trump.