¡Un bolillo pal susto! Estos son los mejores memes del sismo hoy 6 de octubre 2023

Durante la noche de este 6 de octubre 2023 la Ciudad de México (CDMX) fue sacudida por un sismo registrado al noreste de Matias Romero, Oaxaca; a pesar del gran susto, las y los mexicanos no perdieron su buen humor y comenzaron con los memes.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, el sismo registró una magnitud de 6.0, y fue registrado en Matias Romero, Oaxaca, hasta el momento no se han presentado personas heridas o algún daño en los edificios y casas de las distintas entidades de México (CDMX), pero ¿Qué compartieron las y los mexicanos en redes sociales?

Octubre nos trajo chinches, eclipses y hasta un sismo...

¿Qué más nos falta? Hasta el momento octubre se ha convertido en uno de los meses más intensos de México, pues a principios del décimo mes del año, se han registrado la presencia de chinches en distintas escuelas e instalaciones de la Ciudad de México (CDMX) incluyendo la llegada de un eclipse solar y lunar, y ahora un sismo.

¿Cómo se vivió el sismo hoy 6 de octubre 2023 en CDMX?

Este 6 de octubre 2023 se registró un fuerte sismo a 13 kilómetros del noroeste de Matias Romero, Oaxaca, las autoridades reportaron que el temblor fue de una magnitud de 6.0 y se registró alrededor de la 11:08 de la noche.; la alerta sísmica sonó por casi toda la Ciudad de México (CDMX).

El sismo logró sentirse en distintas entidades del país como en la Ciudad de México (CDMX), así como en los estados de Tabasco y Veracruz; no se reportaron daños materiales ni personas lesionadas.

Después de haberse registrado el sismo de este 6 de octubre 2023, las y los usuarios en redes sociales comenzaron a compartir cómo es que se vivió la preocupante situación de esta noche.

SISMO Magnitud 6.0 Loc 12 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX 06/10/23 23:06:56 Lat 16.96 Lon -95.11 Pf 110 km pic.twitter.com/j0VqGTTD7C — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 7, 2023

¿Qué está pasando en Oaxaca tras el sismo de hoy 6 de octubre 2023?

A través de sus redes sociales, Salomón Jara, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, compartió que ya se han activado los protocolos de Protección Civil, esto para revisar si existen posibles afectaciones en todo el estado.

Por otro lado, el centro de Alerta de tsunamis de la Secretaría de Marina (Semar) informó que no se esperan variaciones en el nivel del mar tras el temblor en Oaxaca este 6 de octubre 2023, por lo que no se activa la alerta de tsunamis.