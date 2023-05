No es normal abandonar infancias. No es normal que #DeudoresAlimentarios sigan impunes y no sepamos quienes son.

No es normal revictimizar a las madres.

No es normal que jueces encubran a los padres irresponsables. #LeySabina#DeudoresAlimentariosAlTendedero#PatrullaFeminista pic.twitter.com/Vr9o4crCGi