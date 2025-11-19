Cuatro meses han pasado desde que la última imagen con vida de la maestra Irma Hernández se volvió un símbolo de la violencia en México. Su video, donde se le ve hincada y rodeada por encapuchados armados, fue una prueba innegable de la operación del Grupo Sombra.

Hoy, a pesar de la evidencia, solo hay 4 detenidos y los ejecutores del crimen siguen libres en Veracruz. La impunidad del caso ha desatado una fuerte denuncia contra las autoridades estatales, acusadas de ignorar deliberadamente la operación de la organización criminal.

El líder del Grupo Sombra: Un ex policía con un millón de pesos de recompensa

La cabeza del Grupo Sombra es Francisco Mendiola Cisneros, un hombre cuyo historial criminal se inició en la policía municipal. Identificado en el pasado como Martín Martínez Hernández, alias “El Comandante Miranda”, su peligrosidad era tal que en 2018 se ofreció una recompensa de un millón de pesos por su captura.

Un reporte de inteligencia militar de agosto de 2022 señaló a Mendiola Cisneros como el cabecilla de la organización. A pesar de esta alerta de la Defensa Nacional, el grupo ha extendido su comercio criminal de la extorsión hasta el tráfico de drogas y migrantes en la entidad.

Ignoraron al Grupo Sombra tras asesinato de Irma Hernández

La denuncia más grave es la omisión del Estado: los gobiernos morenistas de Cuitláhuac García y Rocío Nahle han ignorado la operación del Grupo Sombra, permitiendo su crecimiento y operación impune, tal y como ocurrió con el cártel “La Barredora” en Tabasco.

El crimen contra la maestra Irma Hernández ocurrió el pasado 18 de julio en Álamo-Temapache, donde el Grupo Sombra la secuestró. La maestra fue asesinada por el grupo, que tiene una estructura de mando con operadores como Andrés Molar Cruz “El Papo”, Héctor Gabriel Lugo Sánchez “El Tompo” (quien fue detenido en 2019, pero sigue operando), Ángel Mena Solano y “El Peluco”.

A cuatro meses del crimen, la justicia es esquiva. Solo cuatro personas han sido detenidas, mientras que los criminales encapuchados que aparecen en el video de la maestra siguen libres, con sus fuerzas especiales listas para seguir extorsionando y asesinando.

